Cedacri: nei nove mesi ricavi a 375 milioni (+3%), Ebitda +39%

Cedacri, società del gruppo Ion attiva nei servizi tecnologici per le banche, ha chiuso i primi nove mesi del 2026 con ricavi pari a 375 milioni di euro, in crescita del 3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, e un Ebitda adjusted di 193 milioni, in aumento del 39%.
Il valore totale dei contratti sale a 2,5 miliardi di euro (+15%). L’Ebitda adjusted pro forma degli ultimi dodici mesi si attesta a 306 milioni, in progresso del 39% su base annua.
In forte crescita la generazione di cassa: il flusso di cassa operativo netto nei nove mesi è stato di 174 milioni (+87%), mentre la liquidità raggiunge 146 milioni (+28%).
Migliora la struttura finanziaria: la leva netta scende a 3,01 volte l’Ebitda adjusted pro forma, dalle 4,44 volte di un anno fa.