Dario Vitale alla guida di Emporio Armani

Dario Vitale è il nuovo direttore creativo di Emporio Armani e degli accessori Giorgio Armani, il primo a ricoprire questo ruolo al di fuori della famiglia. Si tratta della prima nomina dopo la morte del fondatore. Il suo ingresso «segna l’inizio di un nuovo capitolo nella storia del marchio, consolidando la struttura creativa del gruppo e accompagnandone l’evoluzione, nel rispetto della visione estetica che da sempre contraddistingue il nome Giorgio Armani», afferma il gruppo ora guidato da Giuseppe Marsocci come ad, Silvana Armani e Leo Dell’Orco. «Sono onorato di assumere questo duplice ruolo tra Emporio Armani e Giorgio Armani e profondamente grato a Silvana e Leo per avermi accolto nel loro mondo. «Armani vanta un’eredità straordinaria e un linguaggio stilistico inconfondibile: un patrimonio che attraversa i decenni e che ha contribuito a scrivere la storia della moda», ha commentato Vitale. Lo stilista nel 2010 ha iniziato a lavorare nel gruppo Prada, per diventare nel 2023 direttore del design di Rtw e dell’immagine di Miu Miu. Entra sulla scena mondiale nel marzo 2025, quando viene nominato direttore creativo di Versace prendendo il posto di Donatella, che lasciò il ruolo dopo 30 anni. Nel dicembre dello stesso anno, poco dopo l’acquisizione da parte del Gruppo Prada, fu annunciata la sua uscita.