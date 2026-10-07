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Formula 1: Verstappen, vuole sfatare il tabù Singapore ma Hamilton sogna di tornare a vincere

Dopo il trionfo sulla pista di Sepang il pilota della Red Bull è l’uomo da battere ma Antonelli non farà il ragioniere. Ecco i pronostici degli esperti Sisal

Alberto Taliani
epa13184068 Red Bull Racing driver Max Verstappen of Netherlands competes in the Sprint race at the Circuit Zandvoort racetrack in Zandvoort, Netherlands, 22 August 2026. The 2026 Formula 1 Dutch Grand Prix is held on 23 August. EPA/Sander Koning
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Il ruggito di Max Verstappen, vincitore domenica scorsa sulla pista di Sepang, ha infiammato tutto il Circus della Formula 1. Il quattro volte campione del mondo ha mostrato i muscoli al volante della sua Red Bull, mettendo tutti in fila e si presenterà al Gran Premio di Singapore come l’uomo da battere. Il pilota olandese, secondo gli esperti Sisal, è il favorito, a 3,00, per salire ancora sul gradino più alto del podio.

Verstappen vuole abbattere il tabù-Singapore visto che sul tracciato asiatico non ha mai vinto: Super Max, infatti, ha sfiorato il successo in tre occasioni, 2018, 2024 e 2025, ma senza mai portarsi a casa il bottino pieno.

Kimi Antonelli, su Mercedes, inizia a intravedere il primo titolo mondiale della sua giovanissima carriera ma questo non vuol dire che da qui alla fine si metterà a fare il ragioniere. L’italiano, come dimostrato anche la scorsa settimana a Sepang, non fa calcoli e punta sempre a vincere: il tracciato di Singapore propone sempre molte insidie ma Kimi, vincente a 4,00, è pronto a mettere il punto esclamativo sulla corsa al titolo iridato.

Il terzo incomodo tra Verstappen e Antonelli è Lewis Hamilton su Ferrari: Hammer, su questi tornanti ha già trionfato in quattro occasioni e ha nel mirino la “manita” offerta a 5,00. Impresa che gli permetterebbe di raggiungere Sebastian Vettel, leader di ogni tempo in fatto di successi a Singapore. Charles Leclerc, al volante della seconda Rossa, e Lando Norris, su McLaren, sono appaiati entrambi a 6,00 e proveranno ad approfittare del passo falso di uno dei tre favoriti e regalarsi un altro successo in stagione.

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