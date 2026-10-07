Formula 1: Verstappen, vuole sfatare il tabù Singapore ma Hamilton sogna di tornare a vincere

Il ruggito di Max Verstappen, vincitore domenica scorsa sulla pista di Sepang, ha infiammato tutto il Circus della Formula 1. Il quattro volte campione del mondo ha mostrato i muscoli al volante della sua Red Bull, mettendo tutti in fila e si presenterà al Gran Premio di Singapore come l’uomo da battere. Il pilota olandese, secondo gli esperti Sisal, è il favorito, a 3,00, per salire ancora sul gradino più alto del podio.

Verstappen vuole abbattere il tabù-Singapore visto che sul tracciato asiatico non ha mai vinto: Super Max, infatti, ha sfiorato il successo in tre occasioni, 2018, 2024 e 2025, ma senza mai portarsi a casa il bottino pieno.

Kimi Antonelli, su Mercedes, inizia a intravedere il primo titolo mondiale della sua giovanissima carriera ma questo non vuol dire che da qui alla fine si metterà a fare il ragioniere. L’italiano, come dimostrato anche la scorsa settimana a Sepang, non fa calcoli e punta sempre a vincere: il tracciato di Singapore propone sempre molte insidie ma Kimi, vincente a 4,00, è pronto a mettere il punto esclamativo sulla corsa al titolo iridato.

Il terzo incomodo tra Verstappen e Antonelli è Lewis Hamilton su Ferrari: Hammer, su questi tornanti ha già trionfato in quattro occasioni e ha nel mirino la “manita” offerta a 5,00. Impresa che gli permetterebbe di raggiungere Sebastian Vettel, leader di ogni tempo in fatto di successi a Singapore. Charles Leclerc, al volante della seconda Rossa, e Lando Norris, su McLaren, sono appaiati entrambi a 6,00 e proveranno ad approfittare del passo falso di uno dei tre favoriti e regalarsi un altro successo in stagione.