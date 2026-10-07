Leggi il settimanale
AbbonatiLeggi
Aggiornato alle ore 15:12
In evidenzaAggiornato alle ore 15:12
Aziende

“Il Giornale, a Milano c’è”. Tre giorni di incontri tra attualità, sport e stile

Da giovedì 8 a sabato 10 ottobre l’edicola Civic di piazza Carlo Mirabello ospita l’iniziativa de il Giornale: copie omaggio durante la giornata e dalle 18 talk, gadget e cocktail

Roberta Damiata
evento Giornale Milano
Segui il giornale su Google DiscoverScegli il giornale come fonte preferita

Per tre giorni il Giornale porta la propria presenza nel cuore di Milano con “Il Giornale, a Milano c’è”, un appuntamento dedicato alla città e ai temi che riguardano da vicino i suoi abitanti. Da giovedì 8 a sabato 10 ottobre l’edicola Civic di piazza Carlo Mirabello diventa il punto di incontro con lettori e cittadini. Durante la giornata saranno distribuite copie omaggio del quotidiano. Dalle 18 spazio invece agli appuntamenti con gli ospiti, accompagnati dalla distribuzione di gadget e cocktail. L’iniziativa è gratuita e aperta a tutti. Qui il link dell’iscrizione (non obbligatoria) con il programma completo e ulteriori informazioni.

Giovedì 8 ottobre, la memoria del calcio e lo stile

La prima giornata si apre alle 18 con “La memoria di Milano: il derby e l’omaggio a Mazzola e Baresi”. A confrontarsi saranno Davide Massaro e Pietro Mazzola, con la moderazione del giornalista Francesco Ordine. Alle 19 sarà invece la volta di “Lo stile a Milano”, con Lino Ieluzzi, intervistato da Francesco Del Vigo. Due appuntamenti dedicati ad altrettanti aspetti dell’identità milanese, dallo sport alla cultura dello stile, attraverso le esperienze dei protagonisti chiamati a raccontarli.

Venerdì 9 ottobre, sicurezza e informazione

Venerdì il programma si apre alle 18 con “I confini della sicurezza”, incontro con Lirio Abbate, intervistato da Maria Sorbi. Alle 19 il tema si sposta sull’informazione con “Informazione e comunicazione secondo il Giornale”, appuntamento con il direttore Tommaso Cerno, intervistato da Gianfredi. La seconda giornata affronta quindi due temi legati al dibattito pubblico: da una parte la sicurezza, dall’altra il ruolo dell’informazione e della comunicazione.

Sabato 10 ottobre, Milano tra cronaca e gusto

L’ultima giornata parte alle 18 con “Milano Spia”, con Elena Morali, Mario Favoloso e Stefano Sala. A moderare l’incontro sarà Roberto Alessi. Alle 19 spazio invece a “Il gusto di Milano”, con Alessandro Negrini e Tasso Culinario, moderati da Andrea Cuomo. La giornata conclusiva propone così due appuntamenti dedicati alla città attraverso prospettive differenti, dalla cronaca e dai suoi personaggi al mondo del gusto.

Una testata che cambia insieme alla città

“Il Giornale, a Milano c’è” nasce con l’obiettivo dichiarato di sottolineare la presenza della testata sul territorio e il suo rapporto con una città in continua trasformazione. Il concept dell’iniziativa è legato alla volontà di rappresentare “una voce ed una visione delle questioni nazionali e locali”, attraverso un punto di vista liberale indicato come parte dei valori storici di Milano e della Lombardia. La tre giorni arriva inoltre dopo il rinnovamento della veste grafica del quotidiano. Una trasformazione che, secondo il concept dell’evento, vuole riflettere l’evoluzione della stessa Milano: “moderna, autorevole, organizzata”.

L’edicola diventa un punto di incontro

Per tre giorni piazza Carlo Mirabello ospiterà quindi un programma di appuntamenti rivolti ai cittadini, con incontri dedicati a temi diversi e con protagonisti del mondo dell’informazione, dello sport, dello spettacolo e della cultura milanese. L’evento, organizzato da il Giornale, è gratuito e aperto al pubblico. Per ulteriori informazioni.

Commenti