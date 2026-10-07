“Il Giornale, a Milano c’è”. Tre giorni di incontri tra attualità, sport e stile

Per tre giorni il Giornale porta la propria presenza nel cuore di Milano con “Il Giornale, a Milano c’è”, un appuntamento dedicato alla città e ai temi che riguardano da vicino i suoi abitanti. Da giovedì 8 a sabato 10 ottobre l’edicola Civic di piazza Carlo Mirabello diventa il punto di incontro con lettori e cittadini. Durante la giornata saranno distribuite copie omaggio del quotidiano. Dalle 18 spazio invece agli appuntamenti con gli ospiti, accompagnati dalla distribuzione di gadget e cocktail. L’iniziativa è gratuita e aperta a tutti. Qui il link dell’iscrizione (non obbligatoria) con il programma completo e ulteriori informazioni.

Giovedì 8 ottobre, la memoria del calcio e lo stile

La prima giornata si apre alle 18 con “La memoria di Milano: il derby e l’omaggio a Mazzola e Baresi”. A confrontarsi saranno Davide Massaro e Pietro Mazzola, con la moderazione del giornalista Francesco Ordine. Alle 19 sarà invece la volta di “Lo stile a Milano”, con Lino Ieluzzi, intervistato da Francesco Del Vigo. Due appuntamenti dedicati ad altrettanti aspetti dell’identità milanese, dallo sport alla cultura dello stile, attraverso le esperienze dei protagonisti chiamati a raccontarli.

Venerdì 9 ottobre, sicurezza e informazione

Venerdì il programma si apre alle 18 con “I confini della sicurezza”, incontro con Lirio Abbate, intervistato da Maria Sorbi. Alle 19 il tema si sposta sull’informazione con “Informazione e comunicazione secondo il Giornale”, appuntamento con il direttore Tommaso Cerno, intervistato da Gianfredi. La seconda giornata affronta quindi due temi legati al dibattito pubblico: da una parte la sicurezza, dall’altra il ruolo dell’informazione e della comunicazione.

Sabato 10 ottobre, Milano tra cronaca e gusto

L’ultima giornata parte alle 18 con “Milano Spia”, con Elena Morali, Mario Favoloso e Stefano Sala. A moderare l’incontro sarà Roberto Alessi. Alle 19 spazio invece a “Il gusto di Milano”, con Alessandro Negrini e Tasso Culinario, moderati da Andrea Cuomo. La giornata conclusiva propone così due appuntamenti dedicati alla città attraverso prospettive differenti, dalla cronaca e dai suoi personaggi al mondo del gusto.

Una testata che cambia insieme alla città

“Il Giornale, a Milano c’è” nasce con l’obiettivo dichiarato di sottolineare la presenza della testata sul territorio e il suo rapporto con una città in continua trasformazione. Il concept dell’iniziativa è legato alla volontà di rappresentare “una voce ed una visione delle questioni nazionali e locali”, attraverso un punto di vista liberale indicato come parte dei valori storici di Milano e della Lombardia. La tre giorni arriva inoltre dopo il rinnovamento della veste grafica del quotidiano. Una trasformazione che, secondo il concept dell’evento, vuole riflettere l’evoluzione della stessa Milano: “moderna, autorevole, organizzata”.

L’edicola diventa un punto di incontro

Per tre giorni piazza Carlo Mirabello ospiterà quindi un programma di appuntamenti rivolti ai cittadini, con incontri dedicati a temi diversi e con protagonisti del mondo dell’informazione, dello sport, dello spettacolo e della cultura milanese. L’evento, organizzato da il Giornale, è gratuito e aperto al pubblico. Per ulteriori informazioni.