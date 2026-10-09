Edison Energia scende in campo per ridurre il peso delle bollette

Edison Energia scende in campo al fianco delle famiglie italiane con un piano di interventi per ridurre in maniera strutturale i consumi e tenere la spesa energetica sotto controllo. In una fase di incertezza per i mercati e di volatilità dei prezzi, la società guidata dall’amministratore delegato Massimo Quaglini ha deciso di puntare su strumenti immediati e soluzioni di lungo periodo: dall’autoproduzione alle comunità energetiche rinnovabili, con vantaggi che sulle bollette possono superare il 70%, fino a promozioni dedicate e contratti a prezzo bloccato.

«Circa il 60% della bolletta è legato ai consumi. Per questo siamo impegnati a premiare i comportamenti virtuosi, a ridurre i consumi e a concentrarli quando c’è disponibilità di energia rinnovabile: è così che Edison Energia accompagna ogni giorno milioni di famiglie verso una gestione più consapevole dell’energia, aiutandole ad avere maggiore controllo sulla propria spesa e a ridurla», ha affermato Quaglini. «Considerata l’incertezza dei mercati energetici, offriamo benefici crescenti nel tempo e soluzioni a prezzo fisso che consentono di tutelare i clienti dagli attuali picchi di prezzo. Oggi queste opzioni sono scelte da oltre il 70% dei nuovi clienti che sottoscrivono un’offerta nei nostri negozi e online. Oltre alla convenienza di prezzo vogliamo creare valore per il cliente attraverso la prossimità, qualità del servizio ed elementi distintivi come la piattaforma di servizi Risolve», ha aggiunto.

Per offrire un sollievo immediato, Edison Energia lancia la nuova promozione 2x1: chi sceglie di sottoscrivere una doppia fornitura di luce e gas tra ottobre e fine novembre ottiene l’azzeramento del corrispettivo annuo fisso di commercializzazione di una delle due utenze per i primi 12 mesi, con un risparmio diretto fino a 120 euro. Sul fronte della stabilità, oltre il 70% dei nuovi clienti opta per formule a prezzo fisso come le offerte della gamma Sweet o i contratti pluriennali legati a impianti rinnovabili del territorio. Tra questi spicca Edison 5xTe Luce Km0, che blocca il prezzo per cinque anni ed è già stata scelta dal 90% dei clienti Edison nella provincia di Enna, con estensione a Chieti, Pisa, Benevento e Foggia.

A queste azioni si affianca l’adesione alle misure volontarie del Decreto Bollette 2026, che prevede uno sconto fino a circa 60 euro all’anno sulla luce per il biennio 2026-2027. Edison Energia, che ha raggiunto 3 milioni di contratti e punta a quota 4 milioni entro il 2030, ha scelto, unica nel settore, di estenderlo anche ai propri clienti del mercato libero del gas aventi diritto, raddoppiando l’importo fino a 120 euro l’anno tramite il programma Spendi&Riprendi, che premia chi riduce i consumi rispetto all’anno precedente stimolando risparmi fino al 20%.

La leva principale resta comunque l’autoconsumo. Con la Comunità del Sole, Edison Energia permette di accedere ai benefici delle Comunità Energetiche Rinnovabili (Cer) anche a chi non può installare un impianto fotovoltaico privato. Gli aderenti ottengono la Tariffa Premio GSE e la Quota Sole Edison, per un vantaggio economico fino a 500 euro in cinque anni ai primi 5.000 clienti, pari al rendimento di un impianto da 2 kWp senza costi d’investimento. Per l’autoproduzione diretta, il pacchetto My Sun Pro, nominato Prodotto dell’Anno 2026, ha raddoppiato le vendite, con oltre l’80% degli acquirenti che ha affiancato un accumulo fisico alla batteria virtuale. Nei condomini, il modello CER conta già oltre 3,8 MW di impianti e circa 2mila famiglie coinvolte.

Il piano si completa infine con la rete territoriale. Con la campagna “C’è chi parla e chi Risolve”, Edison mette a disposizione oltre 1.100 punti vendita e 2.200 professionisti qualificati per la gestione della casa, registrando nell’ultimo anno un incremento delle richieste del 300 per cento.