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Aziende

Federlegno: “Bene la conferma dei bonus mobili ed edilizi”

Il presidente Elia Vismara: “Le misure del governo sono importanti per sostenere la domanda interna e favorire l’andamento di tutta la filiera”

Alberto Taliani
Federlegno
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“Accogliamo con grande soddisfazione la decisione del Governo di confermare il bonus mobili anche per il 2027 e di mantenere i bonus edilizi allo stato attuale, sperando anche trovi il via libera europeo anche l’Ecobonus al 65%”, Elia Vismara, presidente di FederlegnoArredo, commenta così le misure previste nella manovra economica perché “ in questi anni hanno contribuito a sostenere la domanda interna e a favorire l’andamento dell’intera filiera, che oggi deve fare i conti con un contesto internazionale complesso, sia nei mercati consolidati, sia in quelli emergenti”.

“Strategica è anche, in attesa di verificarne i dettagli nel testo definitivo, l’estensione dell’Energy Release anche alle piccole e medie imprese non energivore: strumento - prosegue Vismara - che fornisce alle aziende energia elettrica a prezzi calmierati e bloccati in cambio di investimenti in impianti rinnovabili, consentendo così alle aziende che operano nella filiera di ridurre il costo delle bollette e proteggersi dalle fluttuazioni del mercato”.

“Per le nostre aziende - conclude il presidente di FederlegnoArredo - sarà utile poter contare anche sul nuovo credito d’imposta per i software aziendali, indispensabile per incentivare la digitalizzazione, la modellazione 3D e i software di gestione della produzione. Come FederlegnoArredo, continueremo a lavorare nell’interesse delle aziende che rappresentiamo affinché misure di questo tipo diventino strutturali: da un lato, aiutano consumatori e famiglie, dall’altro, sostengono le imprese. Coniugare queste esigenze risulta fondamentale”.

Federlegnoarredo
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