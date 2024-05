Fincantieri si arma con i siluri di Wass

Nuovo acquisto di Fincantieri nel settore strategico della subacquea a cavallo con quello della difesa. Il gruppo guidato dal ceo Pierroberto Folgiero (in foto), infatti, ieri ha annunciato l’acquisizione da Leonardo della divisione Underwater Armament System (l’ex Wass) che produce siluri e tecnologie acustiche subacquee. L’operazione, che sarà perferzionata nel 2025, costerà 300 milioni nella componente fissa e fino a 115 per quella variabile, legati all’andamento della linea di business nel 2024. Il valore complessivo, al massimo, sarà di 415 milioni. La linea di business - che sarà conferita a una nuova società - comprende la partecipazione al 50% nella Geie EuroTorp (costituita con Naval Group e Thales), dedicata alla commercializzazione del siluro leggero MU90, ed è localizzata in due sedi: Livorno e Pozzuoli. Nel 2023, l’ex Wass ha generato ricavi per circa 160 milioni.

Per finanziare l’acquisto - da qui il -7,5% a 0,62 euro del titolo in Borsa - il gruppo ha annunciato un aumento di capitale fino a 400 milioni. Gli azionisti avranno diritto d’opzione, in un’operazione che vedrà inoltre un raggruppamento azionario funzionale alla ricapitalizzazione. Il socio di controllo Cdp Equity (che ha il 71,32% delle quote) contribuirà con 287 milioni, in un aumento garantito da un consorzio di istituzioni finanziarie. Ai sottoscrittori verranno assegnati warrant da esercitarsi in futuro (entro 36 mesi) a valere su una seconda tranche di aumento del capitale fino a 100 milioni.

«Siamo estremamente soddisfatti di questa operazione», ha commentato Folgiero, «che rappresenta una pietra miliare cruciale nella nostra equity story e nell'attuazione della strategia underwater di Fincantieri per il prossimo ciclo industriale».