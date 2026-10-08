Hotel Stamira e Gruppo Reinvest trasformano il Ramada Plaza Milan: nasce il dual brand Crowne Plaza e Staybridge Suites

Hotel Stamira Srl, società del Gruppo Reinvest, completa con IHG Hotels & Resorts la trasformazione del Ramada Plaza Milan in un complesso dual brand che ospiterà Crowne Plaza Milan NoLo e Staybridge Suites Milan NoLo, prima struttura in Italia del marchio IHG dedicato all’extended stay.

Hotel Stamira, tenant e gestore dell’immobile, ha sviluppato l’operazione nell’ambito della strategia del Gruppo Reinvest focalizzata sulla valorizzazione e sul riposizionamento di asset alberghieri. Il progetto introduce nello stesso complesso due formule complementari: l’offerta business e leisure di Crowne Plaza e quella per soggiorni prolungati di Staybridge Suites.

La trasformazione interessa una struttura composta da cinque torri, 170 camere e 95 appartamenti, oltre a circa 3.000 metri quadrati di parco privato. L’intervento comprende il rinnovo di camere, appartamenti, spazi comuni e servizi, mantenendo la configurazione di urban resort che ha caratterizzato il complesso dalla sua apertura nel 2010. Le opere sono realizzate da Delta, impresa di costruzione milanese, mentre il progetto di interior design è affidato allo studio THDP e Pianca cura la realizzazione degli arredi. La gestione operativa del percorso di trasformazione è seguita dal Direttore Generale Andrea Malpetti.

«Abbiamo scelto di non limitarci a un cambio di insegna, ma di ripensare l’asset valorizzando le caratteristiche distintive e aprendolo a una dimensione internazionale», dichiara Cristina Paini, Amministratore Delegato di Hotel Stamira Srl. «La formula dual brand consente di servire segmenti di domanda differenti all’interno di un unico complesso e rappresenta un passaggio significativo nel percorso di sviluppo di Hotel Stamira e del Gruppo Reinvest».