Il grande trotto protagonista all’ippodromo Snai San Siro

Domenica di festa all’Ippodromo Snai San Siro dove questo 1 novembre il grande trotto sarà protagonista mentre l’area del Cavallo di Leonardo si animerà di tante iniziative che coinvolgeranno grandi e piccoli. A partire dalle 14.30, torna la magica atmosfera di Halloween con “Un Ippodromo da brividi!” con bambini e bambine che potranno divertirsi tra giochi a tema, percorsi a ostacoli, spettacoli di magia e bolle di sapone, zucchero filato e scatenati momenti di baby dance. Ad accoglierli ci sarà anche la mascotte Pepito, per l’occasione in versione Dracula, pronta a regalare sorrisi e divertimento. Immancabile anche il Battesimo della Sella, l’iniziativa che permetterà ai più piccini di vivere la prima esperienza a cavallo in tutta sicurezza, assistiti dagli istruttori del Centro Ippico Lombardo.

Per una pausa golosa, tra una corsa e l’altra, il pubblico potrà scegliere tra le tante proposte gastronomiche dei bar e ristoranti all’interno dell’Ippodromo e a rendere ancora più piacevole il pomeriggio autunnale all’aria aperta ci saranno anche le immancabili caldarroste. La Fanfara 3° Reggimento Carabinieri “Lombardia” e la Fanfara della 1ª Regione Aerea dell’Aeronautica Militare apriranno la riunione di corse con l’esecuzione dell’inno nazionale.

A catalizzare l’attenzione o spettacolo in pista con le 8 corse che inizia alle 14.40 e che avrà come clou il Gran Premio delle Nazioni Elite Uet di Gruppo 1 con il trofeo che ricorda il driver Edoardo “Edy” Gubellini, e vedrà cimentarsi i cavalli di 4 anni ed oltre impegnati sui 2.100 metri. Una corsa che in passato ha visto trionfare anche il “Capitano” Varenne nell’edizione del 1999. Accanto a questa prova regina, il Gran Premio Paolo e Orsino Orsi Mangelli, prova di Gruppo 1 riservata ai cavalli di 3 anni - maschi e femmine, italiani ed esteri -, prima con le due batterie eliminatorie dedicate ai fratelli Vittorio e Giuseppe Guzzinati, figure storiche del trotto italiano e poi con la finale in chiusura di riunione.

A completare il programma, il Gran Premio Paolo e Orsino Orsi Mangelli Filly che ha per protagoniste dodici cavalle di 3 anni al via sulla distanza di 1.600 metri e la prova di Gruppo 3 per la Coppa di Milano, prima in pista con le due batterie eliminatorie abbinate al Trofeo ITS Italian Trotting Sale, e poi con la finalissima che ricorda il giornalista ippico Alessandro Ferrario, con una corsa che vedrà i cavalli di 4 anni ed oltre impegnati sempre sulla distanza del miglio.

È possibile seguire questa grande giornata di trotto anche in diretta su EquTv, la televisione dedicata al mondo del cavallo visibile sul canale 151 del digitale terrestre, sul canale 220 di SKY e al 51 di tivùsat

Dove: Piazzale dello Sport 6, Milano; quando: domenica 1° novembre; orari: apertura cancelli ore 10, animazione dalle 14.30; inizio corse ore 14.40; biglietto: 10 euro - ingresso gratuito per minori e persone con disabilità certificata con un solo accompagnatore.