La Fiera Ice Arena conquista i milanesi

La Fiera Ice Arena conquista subito gli appassionati e dopo il tutto esaurito della partita di ieri sera tra Milano Hockey Club e Hockey Club Innsbruck che ha visto gli ospiti battere i padroni di casa 4 a 1, sono state aperte le porte a bambini, famiglie e appassionati perché potessero scoprire e vivere il nuovo impianto. Così circa 500 persone hanno partecipato all’Open Day per gli sport del ghiaccio realizzato da Fondazione Fiera Milano. Nella mattinata si sono svolte infatti lezioni di prova gratuite con gli istruttori federali e nel pomeriggio l’iniziativa “Pattini in Fiera” ha consentito di scendere in pista per alcune ore di pattinaggio libero.

È stata una giornata di grande partecipazione che conferma la vocazione della Fiera Ice Arena: non soltanto una nuova casa per l’hockey milanese e un palcoscenico per le competizioni internazionali, ma anche uno spazio aperto alla città, alle famiglie, ai giovani e a tutti gli appassionati degli sport sul ghiaccio.

Oggi la Fiera Ice Arena tornerà a ospitare il grande hockey internazionale con la seconda partita casalinga del Milano Hockey Club nella ICE Hockey League. Un appuntamento particolarmente atteso, che vedrà la squadra milanese affrontare gli storici rivali del Bolzano, in una sfida che torna a disputarsi a distanza di quindici anni dall’ultimo confronto tra le due formazioni.

Con la Fiera Ice Arena, Fondazione Fiera Milano conferma il proprio impegno nel dare continuità all’eredità sportiva dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 e rafforza il legame tra Fiera Milano e territorio, rendendo il quartiere espositivo un luogo sempre più vicino alla quotidianità dei cittadini perché può ospitare competizioni e corsi di hockey su ghiaccio, para ice hockey, pattinaggio di figura e short track, oltre a tornei di curling, eventi e spettacoli on ice, con grande attenzione alle attività per scuole, giovani e associazioni sportive.