Mipel, pelletteria e accessori per i nuovi mercati della moda

Pelletteria e accessorio moda in mostra a Mipel edizione numero 130, il più importante evento fieristico internazionale che apre da domani al 15 settembre in Fiera Milano promosso e organizzato da Assopellettieri con il sostegno del ministero degli Affari Esteri e di ICE - Agenzia, il patrocinio del Comune di Milano e il contributo di Regione Lombardia.

Con oltre 65 anni di storia, Mipel prosegue nel percorso di evoluzione del proprio format in un mercato in cui i buyer ricercano un’offerta sempre più trasversale e complementare con un’esperienza fieristica sempre più efficace creando nuove opportunità di incontro tra domanda e offerta, declinata dal layout espositivo esperienziale sviluppato in collaborazione con Lombardini22 che si ispira ai boulevard urbani e rende il percorso di visita tra gli oltre 180 brand italiani e internazionali più intuitivo, fluido e funzionale perché valorizza le collezioni e rende più efficaci gli incontri tra espositori e buyer.

L’evoluzione più importante proposta in fiera è il rafforzamento delle sinergie con le altre manifestazioni del fashion system. Accanto alla consolidata collaborazione con Micam, Mipel sviluppa una nuova iniziativa congiunta con Milano Fashion & Jewels, dedicata all’incoming di buyer internazionali, realizzata con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e di ICE-Agenzia che consente di accogliere oltre 230 buyer qualificati provenienti dai principali mercati esteri. Obiettivo: mettere a disposizione dei brand interlocutori sempre più qualificati e offrire ai buyer un’offerta ampia e complementare, in grado di rispondere alle nuove dinamiche del mercato internazionale. Fulcro dell’iniziativa è la Top Buyers Lounge firmata dal Ministero degli Affari Esteri e da ICE-Agenzia e realizzata congiuntamente da Mipel e Milano Fashion & Jewels nel Padiglione 5: uno spazio esclusivo e funzionale dedicato ai buyer internazionali per favorire incontri, networking e relazioni commerciali in un ambiente riservato.

“Il mercato della pelletteria sta attraversando una fase di profonda trasformazione e anche le manifestazioni fieristiche devono evolvere. I buyer cercano non solo prodotti, ma interlocutori, idee e soluzioni in grado di rispondere a strategie commerciali sempre più mirate sui mercati. Per questo stiamo lavorando per rendere Mipel una piattaforma sempre più aperta e internazionale, attraverso una maggiore integrazione con il sistema moda di Fiera Milano e un’attività di incoming sempre più qualificata per creare nuove relazioni e concrete opportunità di business per le aziende”, spiega Claudia Sequi, presidente di Mipel e Assopellettieri.

La collaborazione con Milano Fashion & Jewels si estende all’iniziativa “Made in Italy Fashion Show”, una sfilata che valorizza le collezioni dei brand italiani che si terrà lunedì 14 settembre alle 10.30 nell’area Fashion Hub di Milano Fashion & Jewels al Padiglione 10. Per la prima volta, alcune aziende selezionate di Mipel porteranno in passerella una selezione di prodotti di punta delle proprie collezioni di borse e accessori, presentandole a un pubblico qualificato di operatori e buyer internazionali. Prosegue e si rafforza anche la collaborazione con Micam all’interno di “M&M - The Hub”, spazio condiviso al centro del Padiglione 5 che riunisce progetti dedicati a formazione, innovazione, tendenze e nuove generazioni di brand, in un ambiente dove pelletteria e calzatura dialogano attraverso contenuti ed esperienze complementari.

Torna anche “M&M - The Factory & The Academy Hub”, programma di workshop e seminari rivolti a scuole e studenti a cui si affianca un laboratorio attivo dedicato alle fasi di realizzazione di un oggetto di pelletteria e di un prodotto calzaturiero, offrendo a buyer e visitatori una prospettiva concreta su competenze, tecnologie e processi produttivi che caratterizzano il Made in Italy. Grazie alla collaborazione con Arsutoria, Assomac e aziende leader nel settore delle tecnologie avanzate, il progetto mette in relazione competenze artigianali, innovazione tecnologica e nuovi processi produttivi: tra i protagonisti, macchinari di ultima generazione dotati di sistemi di visione automatica e intelligenza artificiale, capaci di riconoscere i materiali e programmare autonomamente i percorsi di lavorazione. I visitatori potranno realizzare un gadget esclusivo co-branded Mipel & Micam personalizzandolo in tempo reale con le proprie iniziali. A rendere l’Hub ancora più dinamico contribuiranno momenti di networking, DJ set, popcorn, gelati e drink in lattina personalizzati, in un format che unisce business, formazione e intrattenimento.

All’interno di “M&M – The Hub” torna anche “M&M - The SS 2027 Highlights”, l’area nata dalla sinergia tra Mipel e Micam dedicata alle principali direzioni stilistiche per la stagione Primavera/Estate 2027 dove borse, accessori e calzature dialogano in un unico percorso visivo e materico, interpretando le tendenze emergenti attraverso una selezione di forme, colori, materiali e dettagli. Il prodotto diventa così lo strumento per leggere l’evoluzione della moda e offrire a buyer e professionisti una sintesi immediata e ispirazionale delle nuove direzioni del mercato. Il progetto “M&M – The Italian Startup Project”, realizzato in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e ICE – Agenzia presenta invece una selezione di giovani brand e talenti italiani che si distinguono per creatività, innovazione, ricerca e capacità di interpretare l’evoluzione del mercato.

Showcase Milano, area speciale dedicata a realtà che sperimentano nuovi linguaggi, propone anche per questa edizione una selezione di brand di moda e design che si distinguono per visione contemporanea attraverso lo studio di materiali, forme e tecniche di produzione e lavorazione, mettendo in dialogo design, artigianalità e innovazione che anticipano le tendenze.

La dimensione internazionale della manifestazione estende i confini anche attraverso Mipel Livestreaming, il format che porta alcune delle collezioni esposte direttamente sui mercati esteri attraverso sessioni di live shopping condotte da streamer internazionali. Da postazioni dedicate, gli streamer presenteranno e venderanno in diretta, attraverso i canali social, una selezione di prodotti dei brand. Modello che amplia la visibilità delle aziende oltre i confini della fiera e apre nuove opportunità di business, con particolare attenzione ai mercati asiatici, dove il live commerce rappresenta una modalità di acquisto ormai consolidata.

L’appuntamento si inserisce nel calendario di Fashion Link Milano, il progetto che riunisce in contemporanea Micam, Mipel, Milano Fashion & Jewels, The One Milano, Lineapelle e Simac Tanning Tech, offrendo ai buyer una visione integrata delle novità dei comparti moda e delle tecnologie che espongono in sinergia in Fiera Milano.

Tutte le informazioni su https://mipel.com/