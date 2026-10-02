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Italgas firma un accordo vincolante con Marubeni e Toho Gas per l’acquisizione della partecipazione del 22,5% in Floene

L’operazione consentirebbe a Italgas di assumere un ruolo industriale significativo all’interno della partnership

Luca Romano
Italgas, compleanno con lo shopping
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Il Gruppo Italgas ha firmato un accordo vincolante con Marubeni Corporation e Toho Gas Co. Ltd. per l’acquisto del 100% di Meet Europe Natural Gas, società che detiene il 22,5% del capitale sociale di Floene, il principale operatore della distribuzione del gas in Portogallo.

La potenziale acquisizione rappresenta un passo importante nel percorso di crescita attraverso M&A previsto nel Piano Strategico 2026-2032, annunciato a giugno. L’operazione consentirebbe a Italgas di assumere un ruolo industriale significativo all’interno della partnership, attraverso il controllo congiunto di Floene.

“L’operazione permetterebbe di generare un rilevante valore industriale, producendo benefici per i clienti, le comunità locali e tutti gli stakeholder, favorendo lo sviluppo nel lungo termine del settore della distribuzione del gas in Portogallo – ha spiegato l’Amministratore Delegato di Italgas, Paolo Gallo –: grazie all’acquisizione, infatti, sarebbe possibile combinare la presenza fortemente radicata a livello locale di Floene con la comprovata esperienza di Italgas nella digitalizzazione delle reti, nell’innovazione e nell’efficienza operativa.”

Il valore (equity value) dell’operazione è di circa 120 milioni di euro. L’effettivo perfezionamento dell’operazione è subordinato al verificarsi di alcune condizioni, tra cui l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni delle autorità competenti.

Italgas
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