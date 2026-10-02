Acea trasforma la mostra Flussi Finiti in un percorso itinerante: Napoli prima tappa di un viaggio internazionale

Il Premio Acea Contemporanea è approdato a Napoli con la prima tappa di un percorso espositivo che, nei prossimi mesi, porterà le opere dei giovani artisti coinvolti nel progetto in diverse città italiane e internazionali. Gli spazi della Fondazione Banco di Napoli ospitano la mostra Flussi Finiti, dando avvio a un itinerario che proseguirà a Milano nel mese di novembre, per poi approdare a New York nel marzo 2027, e successivamente in Tunisia e Marocco. Il Premio Acea Contemporanea è un concorso realizzato da Acea e Valore Italia rivolto a studentesse, studenti e neodiplomati dell’Accademia di Belle Arti di Roma, di Accademia Italiana e di SAE Institute, chiamati a riflettere sul valore dell’acqua come bene prezioso, oggi al centro di profonde criticità ambientali, sociali ed economiche. Le opere, presentate al Museo Acea Heritage lo scorso 19 maggio in occasione delle Giornate del Made in Italy, son una sintesi del rapporto tra uomo, natura e risorsa idrica, esplorando temi come la scarsità, l’inquinamento, il cambiamento climatico, la gestione responsabile e le disuguaglianze nell’accesso all’acqua. La tappa napoletana rappresenta l’apertura di un percorso più ampio, nel quale le opere diventano strumenti di confronto tra territori, culture e sensibilità differenti. Da Roma, dove il Premio ha preso avvio, il progetto si apre infatti a una dimensione nazionale e internazionale, costruendo una rete di luoghi nei quali l’arte possa continuare a interrogare il rapporto tra uomo, ambiente e risorse naturali. La scelta di Napoli come prima tappa di questo itinerario assume un significato particolare. Città da sempre legata all’acqua — dal mare che ne definisce il paesaggio alle fonti, agli acquedotti e alle infrastrutture che hanno accompagnato la sua storia — Napoli offre un contesto nel quale il tema della risorsa idrica può essere osservato attraverso la relazione tra territorio, comunità, memoria e trasformazione.

Ad accogliere la mostra è la Fondazione Banco di Napoli, luogo storico della città dedicato alla conservazione e alla valorizzazione della memoria e del patrimonio culturale. In questo contesto, opere realizzate attraverso linguaggi differenti — dalla pittura alla scultura, dalla fotografia all’arte digitale, dalla performance al design e alla moda — entrano in dialogo con uno spazio e con una città, dando vita a una riflessione corale sul valore dell’acqua e sulle responsabilità che accompagnano la sua tutela. Ogni tappa di questo viaggio arricchirà il percorso espositivo con due opere inedite realizzate in collaborazione con le istituzioni formative locali. Per Napoli, gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Napoli realizzeranno due nuove opere che entrano a far parte di questa collezione.

Ogni tappa di questo viaggio arricchirà il percorso espositivo con due opere inedite realizzate in collaborazione con le istituzioni formative locali. Per Napoli, gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Napoli realizzeranno due nuove opere che entrano a far parte di questa collezione.

Dopo la tappa partenopea, la mostra proseguirà alla Fabbrica del Vapore di Milano nel novembre 2026, per poi attraversare l’Atlantico e arrivare a New York nel marzo 2027 presso la sede delle Nazioni Unite e all’Istituto Italiano di Cultura. Il viaggio continuerà quindi verso il Mediterraneo, con successive tappe in Tunisia e Marocco. La mostra diventa così un dispositivo di relazione: non una semplice successione di opere, ma un percorso che mette in connessione persone, istituzioni e territori, attraverso un linguaggio — quello dell’arte contemporanea — capace di aprire domande e generare nuovi punti di vista. La mostra Flussi Finiti è gratuita e aperta al pubblico fino al 22 ottobre.