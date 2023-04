Mondadori, miglior risultato da 15 anni. Ecco i prossimi obiettivi dell'azienda

Il miglior bilancio da 15 anni a questa parte: Marina Berlusconi esprime all'Ansa tutta la propria soddisfazione per gli ultimi risultati raggiunti dal gruppo Mondadori.

Un bilancio, quello appena approvato, "davvero eccellente", spiega il presidente della società all'agenzia di stampa. Si parla, infatti, di "ricavi e margini in crescita a doppia cifra, il miglior risultato netto di gruppo degli ultimi 15 anni" . "A questo punto la trasformazione della Mondadori in un'azienda tutta concentrata sui libri si può dire finalmente completata" , aggiunge Marina Berlusconi. I ricavi complessivi hanno raggiunto la ragguardevole cifra di 903 milioni, ma il prossimo obiettivo è già stato fissato dal presidente, che conta di arrivare "in tempi ragionevolmente brevi al miliardo di giro d'affari".

Strada giusta

"Nel 2022 tutti i nostri business guadagnano, e in tutti siamo leader" , dichiara il presidente di Mondadori. "Questi risultati sono la miglior dimostrazione che la scelta di concentrarci sui libri, mantenendo contemporaneamente e anzi potenziando una importante presenza nel digitale, si è rivelata quella giusta" , rivela.

Il mercato è cambiato in modo evidente, e la società ha saputo adattarsi alle nuove esigenze dei consumatori. "Abbiamo dovuto affrontare una trasformazione radicale legata alla crisi senza sbocco dei periodici, un tempo punto di forza della Mondadori" , precisa ancora Marina Berlusconi. "Questo processo oggi si può dire portato a termine, e mi pare con successo: oggi oltre il 90% dei nostri margini arriva dai libri, calcolando com'è giusto il retail, e il digitale rappresenta quasi totalmente la parte restante" . Discorso diverso, invece, quello relativo alle riviste. "Per quanto riguarda i periodici, rimangono nel nostro perimetro solo le testate in grado di avere una prospettiva" , dice il presidente di Mondadori.

I numeri

Nonostante qualche difficoltà in più, connessa all'incremento dei costi di carta ed energia, i ricavi complessivi hanno raggiunto i 903 milioni, vale a dire un + 12% rispetto al 2021. Nello specifico, ebitda adjusted a 136,3 milioni di euro (+29%), utile netto a 52,1 milioni di euro (+18%): "neutralizzando gli effetti non operativi che hanno influenzato gli esercizi 2021 e 2022, l'utile netto adjusted risulterebbe pari a 64 milioni di euro, in crescita di oltre il 50%" . Il cash flow ordinario ha prodotto 70 milioni di cassa e l'indebitamento è rimasto limitato a soli 106 milioni, "pur avendo fatto importanti investimenti in acquisizioni" , spiega ancora Marina Berlusconi.

L'assemblea ha stabilito inoltre la distribuzione di dividendi per un totale di 28,7 milioni di euro (+ 30%): l'importo corrisponde a un pay-out del 55% dell'utile netto 2022. I dividendi saranno corrisposti a partire dal prossimo 24 maggio.