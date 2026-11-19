Mentre i paradigmi del business mondiale cambiano, l’attrattiva dell’istruzione superiore americana rimane forte tra gli studenti europei. New York, in particolare, continua ad agire come un magnete per gli studenti italiani che cercano di trarre beneficio da una formazione aziendale di livello superiore capace di offrire accesso a questo epicentro finanziario globale.

Parte di questa attrattiva risiede anche nel desiderio degli studenti italiani di imparare a fare impresa con uno scopo (business with purpose). Similmente ai loro coetanei di tutto il mondo, sono profondamente interessati a pratiche aziendali sostenibili che preservino l’ambiente e a comprendere come il business possa essere sfruttato come catalizzatore per il cambiamento sociale. Dal 2020, l’Italia richiede che gli studenti di ogni ordine e grado studino la sostenibilità, e che tali lezioni proseguano anche negli anni universitari. È quindi naturale per loro cercare carriere nel settore economico che consentano di “fare bene e fare del bene”. La Gabelli School of Business plasma proprio questo tipo di istruzione, sin dalla sua fondazione nel 1920.

Negli ultimi anni, i titoli dei giornali hanno suggerito che le aziende americane potrebbero essere meno concentrate sui propri impegni ambientali; tuttavia, la realtà è più vicina al cosiddetto “green-hushing”, termine che descrive come le aziende abbiano ridotto i loro discorsi pubblici sul clima a un sussurro pur mantenendo intatte le migliori pratiche e gli investimenti in materia di sostenibilità. L’87% delle aziende statunitensi, infatti, ha recentemente aumentato la spesa per la sostenibilità, laddove solo il 7% di queste ha effettuato concretamente dei tagli (EcoVadis) e gli investimenti statunitensi nell’energia pulita hanno raggiunto i 75 miliardi di dollari nel secondo trimestre del 2026, il secondo trimestre più alto mai registrato (Rhodium/MIT Clean Investment Monitor).

Il business sostenibile e responsabile è quindi pienamente integrato nel panorama aziendale americano, e la Gabelli School ha sostenuto il concetto di profitto con scopo (profit with purpose) ben prima che diventasse una tendenza aziendale. Oggi, l’istituto offre più di 60 corsi in business sostenibile e responsabile all’interno dei propri corsi di laurea e ha recentemente istituito il Natural Asset Accounting Standards Board (NAASB) per introdurre rigorosi standard contabili nella valutazione del capitale naturale. Il suo impegno nel preparare la prossima generazione di leader aziendali, responsabili per il futuro del business, è più evidente e intenzionale che mai.

Gli studenti italiani sono attratti sia dai mercati americani che dalla stessa New York. La città e i suoi sobborghi ospitano più di 2,6 milioni di italoamericani, offrendo così un forte senso di comunità agli studenti italiani. La posizione della Gabelli School, nella capitale mondiale del business, circonda gli studenti nella cultura di Wall Street mettendoli in contatto con i network aziendali della scuola, sviluppando la loro conoscenza delle industrie emergenti e offrendo loro un senso di accoglienza che li fa sentire benvenuti e seguiti.

“Vogliamo che ogni studente che si unisce a noi dall’estero si senta a casa alla Gabelli School, e questo include gli studenti che arrivano dall’Italia”, dichiara Lerzan Aksoy, PhD, preside e titolare della cattedra George N. Jean PhD della Gabelli School of Business.

L’istituto sta fortemente rafforzando anche la sua presenza in Europa. Questa settimana l’istituto è a Milano come sponsor del World Business Forum Milano (WOBI), evento che riunisce più di 3.000 top executive tra il 18 e 19 novembre. Qui, i membri del team dirigenziale della scuola avranno l’opportunità di rafforzare le relazioni con le imprese italiane e gli altri poli accademici presenti. “Lavorare a fianco di aziende e organizzazioni italiane ci ha fornito una chiara comprensione dell’ambiente economico locale e di come questo stia evolvendo in modi nuovi e innovativi. Combinata con la nostra posizione al centro del commercio mondiale, tale comprensione ci consente di offrire a laureati e studenti universitari italiani un’istruzione che li distinguerà nel mercato internazionale”, ha spiegato Aksoy.

Recentemente, la business school ha stretto una partnership con l’Università Cattolica del Sacro Cuore, grazie alla quale è stato creato un nuovo percorso di studio per gli studenti triennali della Cattolica che potranno così conseguire il Master of Science (MS) in Finance, tramite la Gabelli School of Business. Gli studenti della Cattolica potranno infatti trascorrere il loro ultimo semestre primaverile a New York seguendo quattro corsi post-laurea in Finanza che saranno validi per il loro corso di laurea triennale. Così facendo potranno beneficiare di una borsa di studio del 40% sul totale della retta e la possibilità di applicare i crediti maturati, per conseguire il Master of Science in Finance presso la Fordham. Dopo il semestre primaverile, potranno anche scegliere di rimanere durante l’estate e conseguire la laurea magistrale in Finanza frequentando 6 corsi intensivi della durata di 7 settimane, oppure optare per una serie di corsi da 7 e 15 settimane di studio in estate o in autunno, trascorrendo così più tempo a New York per fare esperienza.

“La nostra partnership con la Gabelli School of Business della Fordham University è un pilastro della nostra strategia internazionale. Dal 2018, quasi 30 studenti hanno preso parte ai nostri programmi di Laurea Magistrale a doppio titolo, attingendo ai punti di forza complementari delle nostre due istituzioni, e quest’anno stiamo estendendo la collaborazione agli studenti dei corsi di laurea triennale. Ciò che ci unisce, va oltre l’eccellenza accademica: una convinzione condivisa che l’istruzione aziendale debba promuovere pratiche etiche e sostenibili e servire la società. Siamo orgogliosi di ciò che abbiamo costruito insieme e impazienti di aprire nuove opportunità ai nostri studenti affinché crescano come leader responsabili e di mentalità globale”, ha dichiarato Giovanni Petrella, Preside della Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Unendo le opportunità di New York a un impegno per il business responsabile e sostenibile, in linea con gli standard europei, la Gabelli School sta preparando una nuova generazione di leader aziendali pronti a guidare la crescita economica, svolgendo al contempo un ruolo fondamentale nella protezione delle persone e del pianeta.