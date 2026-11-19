La maggioranza va sotto in commissione Bilancio al Senato sull’emendamento di Fratelli d’Italia dedicato ai libri scolastici digitali. La proposta - che prevede l’obbligo per gli editori di mettere a disposizione gli e-book a un prezzo inferiore di almeno il 50 per cento rispetto alla versione cartacea - ha ricevuto parere contrario con 12 voti contrari e 11 favorevoli. Determinante la posizione di Forza Italia, che ha votato insieme alle opposizioni, nonostante il nulla osta del governo sui profili economici della misura.

La questione si sposta adesso nell’Aula di Palazzo Madama, dove è atteso il confronto sul decreto Scuola. Le forze di opposizione sono state richiamate a garantire la massima presenza in vista delle votazioni. Il parere negativo della commissione Bilancio rappresenta un passaggio significativo, ma non equivale ancora alla bocciatura definitiva dell’emendamento.

Firmata dalle senatrici di FdI Ella Bucalo e Anna Maria Fallucchi, la proposta punta a ridurre il costo dei libri di testo scolastici e universitari attraverso l’introduzione di una versione elettronica venduta ad almeno la metà del prezzo del corrispondente volume cartaceo. Inizialmente inserita nella legge di Bilancio e successivamente stralciata, la disposizione è stata ripresentata sotto forma di emendamento al decreto Scuola. L’entrata in vigore è prevista dall’anno scolastico 2027-2028.

Nel dettaglio, gli editori sarebbero obbligati a commercializzare una versione digitale dei manuali, lasciando comunque alle famiglie la possibilità di acquistare i tradizionali libri cartacei. Gli e-book potrebbero essere scaricati su un massimo di tre dispositivi personali, mentre la stampa sarebbe consentita entro il limite del 15 per cento delle pagine. Vietate, inoltre, la cessione e la condivisione dei file con soggetti terzi. I testi non disponibili anche in formato digitale a prezzo ridotto non potrebbero essere adottati da scuole e università.

Le distanze tra gli alleati, emerse già nella giornata di ieri e culminate nel voto contrario della commissione Bilancio, dovranno ora essere affrontate durante l’esame del provvedimento in Aula.