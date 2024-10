Un’operazione da 190 milioni: Permira investe su K-Way

Ascolta ora 00:00 00:00

Permira decide di “indossare” anche il K-Way. Il fondo londinese, infatti, si è accordato con BasicNet per entrare con una partecipazione di minoranza del 40% nel brand francese di premium outwear. L’operazione prevede che BasicNet, società italiana guidata dalla famiglia Boglione, mantenga una partecipazione di controllo di circa il 60 per cento. L’operazione, del valore vicino a 190 milioni, è stata strutturata su una valutazione dell’intera K-Way di 505 milioni ed è stata condotta da Permira attraverso il suo fondo Permira Growth Opportunities II.

Ora l’accordo – che prevede anche un prestito di 65 milioni al Gruppo K-Way corrisposto da BasicNet - dovrà essere formalizzata attraverso il closing. Insieme, Permira e K-Way si concentreranno sul rafforzamento della leadership del marchio in Francia e Italia, l’apertura di nuovi punti vendita, l’espansione della gamma di prodotti e la crescita internazionale. Nell’operazione BasicNet è stata assistita da Mediobanca come advisor finanziario esclusivo, Pavesio e Associati with Negri-Clementi come studio legale e Sts Deloitte per gli aspetti fiscali.

Per la torinese BasicNet – che ha in portafoglio anche il marchio Superga – si tratta quindi di un’opportunità di crescita e sviluppo, dal momento che Permira in tempi più o meno recenti ha già investito più volte in Italia in marchi come Arcaplanet, Valentino, La Piadineria e Golden Goose (giusto per citare i più noti).

Marco Boglione, che è presidente e fondatore della società quotata a Piazza Affari (ieri +6,09% a 3,83 euro), ha definito l’affare come un “momento importante come solo altri lo stati nella storia della BasicNet”, citando poi l’acquisizione del Maglificio Calzificio Torinese nel 1994 e la quotazione in Borsa avvenuta nel 1999. “Abbiamo fortemente voluto questa operazione”, ha continua il presidente, “diamo il benvenuto a Permira, uno degli investitori più prestigiosi e specializzati al mondo”.

Per Francesco Pascalizi, Partner e Amministratore Delegato di Permira Italia, «K-Way è un brand che ammiriamo molto, e siamo entusiasti delle prospettive future dell’azienda e della

possibilità di collaborare con BasicNet e con la famiglia Boglione». Permira è stata assistita da Giliberti, Triscornia e Associati (legale), EY (finanziario), Maisto e Associati (fiscale) e Bain & Company (business).