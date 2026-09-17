Secondo closing a circa 45 milioni di euro per Energy Transition Capital Fund di Castello Sgr con Entracap come sponsor e advisor strategico

Castello Sgr, società leader nella promozione e gestione di prodotti di investimento alternativi, prevalentemente real estate, consolida il proprio impegno nel settore energy e annuncia il secondo closing di Energy Transition Capital Fund, che, dopo i €26 milioni raccolti in occasione del primo closing nel 2025, raggiunge circa €45 milioni di commitment, affiancata da Energy Transition Capital in qualità di advisor strategico.

Il nuovo risultato conferma il crescente interesse degli investitori nei confronti di Energy Transition Capital Fund, fondo di investimento alternativo istituito ex articolo 8 del regolamento UE SFDR e dedicato alla transizione energetica, trainato dall’opportunità per il tessuto industriale italiano di dotarsi di capacità energetica rinnovabile a supporto della competitività. La strategia del fondo si inserisce, all’interno di questo contesto, con un profilo rischio-rendimento distintivo, dando agli investitori la possibilità di investire in asset infrastrutturali senza la necessità di immobilizzare capitali nel lungo termine.

Con il secondo closing, la platea dei sottoscrittori sale infatti a oltre 50 investitori e, accanto all’anchor investor che ha accompagnato l’iniziativa fin dalla sua prima fase, registra l’ingresso di un primo investitore istituzionale (cassa previdenziale professionale), ampliando e diversificando ulteriormente la base degli investitori.

Alla crescita della raccolta si accompagna, inoltre, il progressivo consolidamento della strategia di investimento. Grazie alle competenze e al posizionamento di Entracap, il Fondo ha infatti identificato e assicurato una pipeline di progetti nei settori fotovoltaico e BESS (Battery Energy Storage Systems), dando concreta attuazione al piano industriale delineato al momento del lancio. I primi risultati di tale strategia si sono già concretizzati nell’avvio dei cantieri per la realizzazione di due impianti fotovoltaici per complessivi 9MWe di potenza installata.

A rafforzare ulteriormente le prospettive della strategia contribuisce anche il positivo riscontro del sistema bancario verso questa asset class, con finanziamenti già accordati, unitamente al lancio, nel luglio scorso, di FIEE Storage Platform powered by Entracap, nuova piattaforma industriale dedicata allo sviluppo, alla costruzione e alla gestione di sistemi di accumulo elettrochimico.

Proprio alla luce dell’interesse riscontrato sul mercato, dell’ampliamento della base degli investitori e delle prospettive di ulteriore sviluppo del portafoglio, il Consiglio di Amministrazione di Castello SGR ha deliberato di prorogare di 12 mesi il periodo di collocamento di Energy Transition Capital Fund, fino a settembre 2027, potendo portare la raccolta fino a €100 milioni di dimensione massima del Fondo. L’estensione consentirà di proseguire il percorso di raccolta facendo leva sui risultati raggiunti e

sulla crescente attenzione degli investitori sia istituzionali che privati verso strategie capaci di intercettare le opportunità generate dalla transizione energetica.

“Il nuovo closing si inserisce nel percorso di progressivo rafforzamento della presenza di Castello Sgr nel comparto infrastrutturale, strategico per lo sviluppo della propria offerta di investimento e nel quale la Società guarda, in particolare, alle opportunità legate a energia, sistemi di stoccaggio, data center e logistica. In questo ambito, Energy Transition Capital Fund rappresenta uno degli strumenti attraverso cui coniugare l’accesso a settori caratterizzati da significative prospettive di crescita con un processo di selezione degli investimenti attento ai fattori ESG, coerentemente con la classificazione del Fondo ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento SFDR”, commenta Giampiero Schiavo, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Castello Sgr.

“A valle del primo anno operativo dedicato all’individuazione e messa a terra delle prime opportunità di investimento, il secondo closing rappresenta un passaggio importante nel percorso di consolidamento di Entracap Fund” aggiunge Cristian Banfi, Partner di Entracap e Key Man e Fund Manager di Entracap Fund “Ad oggi, infatti, gran parte dei capitali raccolti al primo closing risulta impegnato e, grazie all’ulteriore raccolta, saremo in grado di ampliare l’attività di investimento. I risultati fino ad oggi raggiunti e le prospettive di mercato, unitamente alle competenze che Entracap mette a disposizione del Fondo – conclude Banfi - hanno incontrato la fiducia degli investitori sia privati che istituzionali”.