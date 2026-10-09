Tre acquisizioni per crescere nell'efficienza domestica

Tre nuove società in portafoglio con oltre 60 milioni di euro di fatturato, 130 dipendenti e 32 negozi. E l’obiettivo dichiarato di ridurre strutturalmente la spesa energetica attraverso l’autoconsumo ed i servizi di efficienza. Edison Energia punta sui servizi di efficienza energetica alle famiglie e piccole imprese per quadruplicare al 2030 la propria quota di mercato in questo segmento. A tale scopo, la società guidata dall’amministratore delegato Massimo Quaglini ha acquisito IES Solare, Energy Solutions e Gruppo Energia, tutte già Business Partners Edison, integrando così competenze e strutture legate al mondo dell’efficienza energetica.

Le tre acquisizioni permettono alla società del Gruppo Edison - attiva nella vendita di energia elettrica e gas a famiglie e imprese, connessione Wi-Fi e servizi a valore aggiunto ai clienti residenziali - di rafforzare la propria presenza e vicinanza ai clienti e il proprio network di tecnici in particolare in Triveneto, Emilia-Romagna, Toscana e nelle altre regioni del Centro Italia. Grazie all’integrazione di oltre 130 persone, Edison Energia incrementa così di oltre il 20% la sua forza lavoro.

L’operazione si inserisce nella strategia di rafforzamento nel mercato dell’efficienza energetica, in risposta a una domanda crescente da parte di famiglie, condomini e pmi che cercano soluzioni per ridurre consumi e costi energetici.

«In un periodo di incertezza geopolitica che si riflette sui prezzi della materia prima energetica, i clienti possono stabilizzare il costo e risparmiare in bolletta anche ottimizzando i consumi. Con l’acquisizione di queste società con una presenza importante nel Nord e nel Centro Italia rafforziamo le nostre competenze e la nostra presenza fisica sul territorio e puntiamo a ridurre strutturalmente la spesa energetica dei nostri clienti retail attraverso l’autoconsumo ed i servizi di efficienza sia fisici che virtuali da affiancare ed integrare alla tradizionale convenienza e flessibilità delle nostre offerte di luce e gas», ha affermato Quaglini.

Il 2025 ha segnato la fine della fase straordinaria del Superbonus, lasciando spazio a una nuova stagione di crescita strutturale guidata da fotovoltaico e batterie, stimati in crescita del 14% all’anno fino al 2030, secondo dati Energy Efficiency & Green Building della Polimi School of Management. In questo scenario di rilancio del settore, Edison Energia si conferma il partner strategico di riferimento per facilitare l’accesso a soluzioni concrete, accessibili e durature.

Attraverso un modello che integra consulenza, tecnologie, incentivi e agevolazioni finanziarie, la società accompagna i clienti nei percorsi di efficientamento, dall’ottimizzazione degli impianti energetici all’autoproduzione da fonti rinnovabili. Le recenti acquisizioni rafforzano questa strategia, ampliando le competenze sul territorio e consolidando il ruolo dell’azienda come partner della transizione energetica per le famiglie, i condomini e le piccole imprese.