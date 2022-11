WhatsApp testa un'altra funzione: il nuovo "business" di Zuckerberg

Con la forte crisi economica che ha investito tutto il gruppo Meta, dovuta in gran parte all'inatteso quanto brusco calo di iscrizioni e attività su Facebook, Mark Zuckerberg sceglie di virare in modo deciso sull'ampliamento delle funzionalità di WhatsApp per estendere i propri margini di guadagno.

Le difficoltà economiche di Meta

È questa la strada che il Ceo di Meta ha scelto di percorrere per risollevare dalle difficoltà la propria azienda, in particolar modo dopo l'annuncio del licenziamento di ben 11mila dipendenti seguito alla tattica aggressiva di assunzioni effettuata durante la pandemia. "Sfortunatamente le cose non sono andate come mi aspettavo. Non solo il commercio online è tornato ai trend precedenti, ma il declino macroeconomico, l'aumento della concorrenza e le perdite dell'industria pubblicitaria hanno ridotto le nostre entrate più di quanto mi aspettassi" , aveva dichiarato infatti Mark Zuckerberg nella lettera in cui annunciava ai suoi collaboratori il taglio di personale.

La svolta su WhatsApp

Saranno Colombia, Indonesia, Messico e Regno Unito i paesi interessati all'implementazione di una nuova funzione commerciale connessa alla celebre app di messaggistica istantanea. Gli utenti avranno la possibilità di ricercare aziende di vario genere direttamente all'interno di un apposito menu dell'applicazione, che verrà a configurarsi come una sorta di elenco online, senza dover ricercare in rete contatti o indirizzi. Oltre ciò, anche se al momento solo per il Brasile, gli utenti avranno anche la possibilità di comprare prodotti e servizi delle imprese presenti in chat, selezionandoli da un catalogo e utilizzando i vari metodi di pagamento supportati. Una sperimentazione, peraltro, già avviata in India.

Cosa accadrà

"Lanciamo la possibilità di trovare un'azienda direttamente su WhatsApp per consentire alle persone di cercare le attività per categoria o per nome" , annuncia la società. "In questo modo, non dovranno più cercare il numero di telefono sui siti web o salvarlo tra i propri contatti. Vogliamo che le persone possano effettuare pagamenti sicuri da una chat con la propria carta di credito o di debito" , prosegue la nota.

"Di recente abbiamo lanciato questa esperienza in India e siamo entusiasti di testarla anche in Brasile con più partner. Questa esperienza di acquisto senza interruzioni" , spiegano da Whatsapp, "farà la differenza per i consumatori e le aziende che desiderano acquistare e vendere su WhatsApp senza dover visitare un sito web, aprire un'altra app o pagare di persona" .

Con l'obiettivo di tutelare maggiormente i dati e la privacy dei propri utenti, il team di WhatsApp ha annunciato anche l'intenzione di rilasciare al più presto una nuova funzionalità in grado di consentire a chi utilizza le chat da computer di attivare un'opzione di blocco dello schermo che prevede anche l'inserimento di una password, proteggendo così le conversazioni da eventuali sguardi indiscreti.