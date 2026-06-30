Intesa Sanpaolo: Paola Angeletti lascia la posizione di Chief Sustainability Officer

Intesa Sanpaolo rende noto che Paola Angeletti lascia oggi 30 giugno la posizione di Chief Sustainability Officer. A partire dal 1° luglio Carlo Messina, Consigliere Delegato e CEO di Intesa Sanpaolo, assume ad interim la responsabilità dell’Area di Governo. Paola Angeletti manterrà alcune cariche in seno al Gruppo, tra cui la presidenza di Intesa Sanpaolo Innovation Center e di Siref. Intesa Sanpaolo esprime i suoi ringraziamenti per il significativo contributo assicurato nelle diverse posizioni assunte nel corso degli anni.

Intesa Sanpaolo, con 430 miliardi di euro di impieghi e oltre 1.400 miliardi di euro di attività finanziaria della clientela a fine marzo 2026, è il maggior gruppo bancario in Italia con una significativa presenza internazionale. È leader a livello europeo nel wealth management e opera attraverso una piattaforma integrata di Wealth Management, Protezione e Advisory, costruita su fabbriche prodotto interamente controllate e reti distributive gestite sotto pieno controllo strategico.

In ambito ESG, si posiziona ai vertici mondiali per impatto sociale e conferma l’impegno per la

decarbonizzazione e il supporto ai Clienti nella transizione sostenibile. La rete museale della Banca, le Gallerie d’Italia, è sede espositiva del patrimonio artistico di proprietà e di progetti culturali di riconosciuto valore.