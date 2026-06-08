Prove di Superbanca

Le voci di una mossa di Intesa Sanpaolo si erano improvvisamente intensificate nel primo pomeriggio di ieri. Poco dopo la notizia dell'invito di Banco Bpm a Mps con il proposito di aggregarsi e creare un super-gruppo da 50 miliardi. Una manovra che ha fatto alzare le antenne alla prima banca italiana, che evidentemente stava già valutando una possibile e imminente mossa su Siena: la banca toscana, una volta tristemente famosa per essere in crisi e bisognosa di soldi pubblici, ora è risanata e, dopo aver acquistato Mediobanca, custodisce uno dei beni più preziosi della finanza italiana, ovvero la partecipazione di riferimento di Generali, la prima compagnia assicurativa italiana.

E così la banca guidata da Carlo Messina (in foto) ha deciso di rompere gli indugi, convocando un consiglio d'amministrazione nella serata di ieri (ha fatto lo stesso Unipol) per mettere a punto la sua offerta. L'architrave principale è l'alleanza con Bper - che ha come azionista di riferimento il gruppo assicurativo Unipol, guidato da Carlo Cimbri - che parteciperà nello sforzo di acquistare di Mps. Secondo quanto emerso dalle prime indiscrezioni, la proposta prevede che Bper rilevi parte delle filiali bancarie del Monte mentre Intesa è interessata ad acquisire Mediobanca e, conseguentemente, la quota del 13,3% nelle Generali. Una soluzione di questo tipo funziona su due binari differenti: da una parte, Bper riesce a fare un balzo di dimensione non indifferente, dal momento che con Mps non ha grandi sovrapposizioni e aggiungerebbe alla sua batteria oltre 1.200 filiali. Intesa, che è già di gran lunga la prima banca italiana, per motivi legati all'Antitrust non potrebbe tenere con sé gli sportelli di Siena, ma al contrario ha tutto l'interesse a svilupparsi in settori strategici come quelli della banca d'investimento, della gestione patrimoniale e, appunto, nel settore assicurativo, dove diventerebbe la leader assoluta di mercato portando nelle sue mani Generali. Addirittura, ieri è circolata la voce che il consulente dell'operazione Intesa-Bper sarebbe proprio Alberto Nagel, ex timoniere di Mediobanca disarcionato dalla scalata della Mps guidata da Luigi Lovaglio. Si tratterebbe, quindi, di una sorta di vendetta servita fredda. L'intervento di Intesa avrebbe come carta spendibile anche il ragionamento di tenere la compagnia di Trieste in mani italiane, mettendola al riparo da scalate estere. Del resto, dal momento che l'azionista di riferimento di Banco Bpm sono i francesi del Credit Agricole, se l'istituto guidato da Giuseppe Castagna avesse ottenuto il controllo anche i vertici delle Generali avrebbero avuto un forte ascendente transalpino. Di questi tempi, le operazioni bancarie devono avere anche un accreditamento difendibile a livello politico, dal momento che il risparmio e la sua gestione sono una questione considerata strategica anche dal governo italiano.

Lo stesso Messina è sempre rimasto molto coperto. Il banchiere ha sempre detto - anche con toni perentori - di non essere interessato a partecipare al risiko bancario. In periodi recenti, Intesa è stata più volte accostata a un interesse per Generali, anche perché la rivale Unicredit era nel frattempo salita nel capitale all'8,8% e quindi molti osservatori ritenevano possibile un intervento a gamba tesa per frenare l'avanzata di Andrea Orcel, il ceo di Piazza Gae Aulenti. Anche in questo caso, però, Messina aveva smentito ogni tipo di interessamento giustificandosi, anche a chi cominciava ad accusarlo di immobilismo, di non poter affondare il colpo per ragioni di concorrenza. In finanza però le cose valgono nel momento in cui vengono pronunciate, tutto può cambiare da un momento all'altro.

Basta la mossa di un avversario a rompere gli equilibri, appunto. Certo però qualche segnale si cominciava a cogliere, come la notizia di un ingresso di Unipol nel capitale di Banco Bpm con l'1,5% e le speculazioni di Borsa sui titoli delle banche coinvolte.