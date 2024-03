Basket, la Virtus Bologna espugna Brescia e vola in testa alla classifica

Vittoria importante della Virtus Bologna, che chiude col botto il 24° turno di Serie A. Nel posticipo del PalaLeonessa le Vu Nere battono Brescia 87-73, raggiungendo proprio la Germani in testa alla classifica a quota 34 (ma con gli scontri diretti favorevoli ai bolognesi).

Bella risposta per la squadra di coach Banchi dopo la sconfitta con Pesaro e il doppio ko in Eurolega per mano di Zalgiris e Stella Rossa. Ci pensano Marco Belinelli nel giorno del suo compleanno (17 punti) e Polonara (14 punti) a trascinare la Virtus. Brescia, al terzo stop nelle ultime 4 gare, il secondo di fila dopo quello all'overtime di Sassari, dopo un buon primo quarto chiuso in avanti (22-20) soffre il ritorno delle Vu Nere e si trova a inseguire per il resto della gara, nonostante 14 punti di Petrucelli e 13 di Burnell. Se la regular season finisse oggi, Bologna sarebbe la prima testa di serie nei playoff.

Le triple di Belinelli, la schiacciata di Burnell e il canestro da 10 metri di Lundberg tra le migliori giocate del match tra @GermaniBrescia e @VirtusSegafredo #TuttoUnAltroSport pic.twitter.com/gxcRG28zUK — Lega Basket Serie A (@LegaBasketA) March 25, 2024

La partita

Bologna parte forte con un ottimo Pajola e i tiri liberi di Shengelia (5-9). Brescia però reagisce subito, ribaltando il risultato con le due triple di Christon e la fantasia Petrucelli (20-15). Nel finale di primo quarto le Vu Nere si riavvicinano con il tiro dalla lunga distanza di Polonara, ma la Germani chiude i primi 10’ sopra di 2 (22-20). In apertura di secondo periodo si prosegue punto a punto fino 31-31. Poi la Virtus accelera con il tiro libero di Zizic e soprattutto le due triple di Abass, che gli permettono di salire sul +7 (31-38). La squadra di Banchi mantiene il ritmo alto al tramonto del primo tempo e restano avanti fino all'intervallo (39-44). Bologna rientra meglio in campo e con le triple di Belinelli e Pajola, prende il largo (39-51).

Con le spalle al muro per il risultato sfavorevole, Brescia cerca di rialzarsi con le invenzioni di Della Valle e il tiro da due di Gabriel che vale il -8 (56-64), ma subito dopo la squadra ospite vola sul +12 grazie al gioco da tre di Zizic e le triple di Polonara e Lundberg. Nell’ultimo periodo periodo Brescia non ne ha più, e la Virtus ipoteca la pratica con i tiri da tre di Lundberg e Polonara (65-84). A -1'58" Burnell dà una spinta a Dorbic nei pressi della panchina virtussina. Si scatena un parapiglia (un arbitro travolto cade). La terna arbitrale, visionati i filmati, espelle come da regolamento Shengelia e il bresciano Porto per essersi alzati dalla panchina entrando in campo. Una volta ristabilita la calma, la Virtus gestisce facilmente gli ultimi attimi. Finisce 87-73 grazie alla tripla di Petrucelli: le Vu Nere agganciano Brescia in vetta (17-7) e fanno due su due negli scontri diretti.

Il tabellino

GERMANI BRESCIA - Christon 11, Gabriel 4, Bilan 10, Burnell 13, Massinburg 4, Tanfoglio ne, Della Valle 8, Petrucelli 14, Cournooh 8, Pollini ne, Akele 1, Porto ne. Coach: Alessandro Magro

VIRTUS BOLOGNA - Lundberg 12, Belinelli 17, Pajola 10, Dobric 3, Mascolo 2, Lomazs 2, Shengelia 8, Menalo, Polonara 14, Zizic 4, Dunston 2, Abass 13. Coach: Luca Banchi

Arbitri - Begnis-Sahin-Grigioni

Note: parziali 22-20, 39-44, 61-73

Tiri liberi: Brescia 14/16, Bologna 12/17

Usciti per falli: nessuno