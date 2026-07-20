Basta un salto per "occupare" l'ex centro civico di viale Ungheria

In futuro dovrebbe diventare la sede della Polizia locale del Municipio 4 ma da oltre tre anni è un edificio dismesso e puntualmente occupato da abusivi, vandalizzato e i continui richiami a metterlo in sicurezza a quanto pare non bastano. Ancora venerdì scorso, durante un sopralluogo, i consiglieri di Fdi in Comune Francesco Rocca e nel Municipio 4 Davide Rocca si sono tranquillamente introdotti nell'ex centro civico comunale di viale Ungheria, zona Morsenchio, non lontano da Rogoredo. Ed "è facile immaginare che tra gli occupanti ci siano anche pusher che spacciano al boschetto" denunciano. Già la scorsa primavera i due esponenti di centrodestra hanno depositato un'interrogazione, chiedendo all'assessore Marco Granelli di mettere in sicurezza gli accessi. A un mese di distanza Francesco Rocca gli ha segnalato ancora che "l'ingresso era libero e lo spazio era sempre occupato abusivamente. L'assessore sostiene che ci sia un controllo costante da parte della polizia locale ma è evidente che le misure siano troppo blande". Tant'è che i due consiglieri FdI sono tornati nei giorni scorsi a verificare di persona e "chiunque può accedere, scavalcare è facile e le finestre hanno i vetri rotti. Stiamo ricevendo continue segnalazioni dai residenti".

L'ex centro civico di proprietà comunale confina con una scuola. "I giardini sono comunicanti e abbiamo appurato che non ci sono allarmi, questi individui potrebbero accedere e fare danni gravissimi" avvertono. L'immobile come si diceva è abbandonato da almeno tre anni, nel 2016/17 era stato finanziato un progetto di ristrutturazione, per un investimento di tre milioni e comprendeva anche il rifacimento della facciata. I lavori non sono stati poi avviati in attesa di capire l'utilizzo futuro. Nei mesi scorsi Granelli, sempre in risposta ad una interrogazione, ha riferito che l'edificio sarà destinato a Comando della polizia locale del Municipio 4 ed è stato avviato l'iter progettuale.

"Una prospettiva certamente positiva - aveva commentato Davide Rocca - ma sulla quale, alla luce dello stato attuale dell'immobile e dei tempi spesso lunghi della burocrazia, manteniamo un sano scetticismo". Il sopralluogo ha alimentato ovviamente i dubbi.