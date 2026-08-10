Ricerche su disastro e Landini

Solo nelle ultime 24 ore sono aumentate del 5 mila per mille le ricerche effettuate dagli italiani che hanno digitato nella buca di Google la parola Marcinelle. Tra le prime dieci domande che sono state inserite nella barra di interesse, troviamo ai primi posti, ben tre riferimenti al sindacato guidato da Maurizio Landini: «Cgil Marcinelle», «Cgil» e «Marcinelle Cgil». Per la verità, c’è un altro dato che emerge curiosando con maggior attenzione tra quelli che il motore di ricerca ci mette a disposizione che ha un peso politico maggiormente significativo. Infatti, nel confronto diacronico sui volumi di ricerca Google ci dice che negli ultimi cinque anni le ricerche su Marcinelle fatte a ridosso delle manifestazioni commemorative sono aumentate del 20% rispetto ai cinque anni precedenti. Questo dato conferma quella percezione che si è fatta strada in questi anni, in particolare da quando a Palazzo Chigi c’è Giorgia Meloni, alimentata strumentalmente da alcuni esponenti e ambienti della sinistra che ha utilizzato alcuni appuntamenti, a cominciare proprio dalla tragedia belga in cui morirono 136 minatori italiani, per trasformare il ricordo delle vittime in un campo di scontro politico. Poi, non bisogna dimenticare che i volumi di ricerca sono un riflesso condizionato della polarizzazione scatenatasi sui social e che si è alimentata un secondo dopo a Bois du Cazier due sindacalisti belgi ma con foulard della Cgil per protestare contro il governo italiano si erano voltati di spalle durante l’intervento del presidente del Senato, Ignazio La Russa.

Così le community social hanno iniziato a condividere le immagini dell’accaduto innescando commenti e condivisioni e generando un traffico di attenzione che si è riversato sugli account della Cgil, che pur non postando alcuna condanna dell’accaduto, si sono tenuti stretti la crescita di follower di cui hanno beneficiato: 52% su Instagram, e 984% su Facebook, che in termini assoluti significa + 2.543 nuovi follower.