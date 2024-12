Ecco otto preziose abitudini per mantenere giovane il cervello

Ascolta ora 00:00 00:00

Seguire uno stile di vita sano ed equilibrato aiuta a tenerci in forma, ma non solo, permette anche al nostro cervello di mantenersi più giovane. Un gruppo di ricercatori dell'università del Maryland ha infatti dimostrato che rispettando determinate abitudini è possibile far funzionare meglio l'organo principale del sistema nervoso centrale.

L'importante studio, pubblicato sulla piattaforma Medrxiv, ha messo in evidenza i risultati di un lavoro basato sullo studio dei dati ricavati dalla risonanza magnetica di oltre 19mila persone, un gruppo formato da soggetti di età compresa fra i 40 e i 69 anni.

Il dottor Tianzhou Ma, coordinatore della ricerca svolta dall'università del Maryland, è riuscito a realizzare un modello di intelligenza artificiale capace di prevedere l'età del cervello basandosi sulle caratteristiche della materia bianca. La materia bianca è quella parte dell'organo in cui si trovano i nervi, e dove avvengono sia l'apprendimento che la memoria. Con l'invecchiamento, purtroppo, la materia bianca tende a ridursi più o meno velocemente. Quella zona del cervello si restringe, arrivando anche ad alterarsi, e ciò porta a un incremento del rischio di sviluppare una forma di demenza.

Eppure sembra che l'andamento non sia così lineare per tutti. Nell'analizzare la materia bianca e la sua correlazione con l'età, il team di Ma ha fatto un'importante scoperta. Nel gruppo di soggetti seguiti, coloro che seguivano delle derminate abitudini aveva un cervello "più giovane", ossia meno soggetto al progredire del tempo.

Ma quali sono queste preziose abitudini? I ricercatori hanno fatto una sorta di sondaggio finalizzato all'assegnazione di punti, da 0 a 100. Per ogni 10 punti ottenuti, la materia bianca appariva più giovane di 113 giorni.

In totale

Alimentazione. Seguire una dieta sana comporta la consumazione di cibi integrali, frutta e verdura, proteine magre, noci e semi, e uso di olio d'oliva; Svolgere attività fisica. Gli adulti dovrebbero fare almeno 2 ore e mezza di attività fisica moderata o 75 minuti di attività fisica intensa a settimana. 60 minuti, invece, per i bambini; Interrompere il fumo. Dormire bene e per il tempo giusto. Gli adulti dovrebbero riposare 7-9 ore ogni notte; Tenere il peso sotto controllo. Controllare il proprio indice di massa corporea per tenere sotto controllo il proprio peso, e restare in una condizione di normopeso: Tenere d'occhio il colesterolo. Il colesterolo può portare all'insorgenza di malattie cardiache; Ridurre lo zucchero. La ricerca ha dimostrato che elevati livelli di zucchero nel sangue possono danneggiare il cuore, i reni, gli occhi e i nervi. Attenzione alla conumazione di questa sostanza; Occhio alla pressione sanguigna. Una pressione ottimale è di 120/80 mm Hg. Sarebbe bene che il valore non mutasse né in difetto né in eccesso.

sarebbero otto le buoni abitudini da adottare e seguire. Si tratta degli stessi che si trovano anche nella listastudiata per prevenire le malattie cardiovascolari. I "fantastici otto" sono: