Menopausa: quali sono i suoi effetti sul cervello?

La famigerata " nebbia cerebrale " colpisce molte donne durante la transizione menopausale. Ciò è dovuto, in particolare, alle fluttuazioni ormonali che alterano la funzione cerebrale. Questi cambiamenti sono spesso temporanei , ma a volte possono essere destabilizzanti nella vita quotidiana.

Quali sono i sintomi neurologici della menopausa?

La menopausa non si limita alle vampate di calore e alla cessazione delle mestruazioni. I cambiamenti ormonali possono essere accompagnati anche da disturbi cognitivi ed emotivi , che variano da donna a donna.

Cos’è la nebbia mentale durante la menopausa?

La confusione mentale è un disturbo frequentemente riportato durante la transizione menopausale . Le donne colpite descrivono:

sviste insolite ,

, difficoltà a trovare le parole ,

, difficoltà a mantenere la concentrazione su un compito.

Si cercano le parole,si dimentica più facilmente, si perde il filo del discorso. È destabilizzante, ma questa confusione mentale da sola non è un segno di Alzheimer.

Perdita di memoria e difficoltà di concentrazione

Questi sintomi possono interferire con la vita quotidiana e professionale. Colpiscono principalmente l’attenzione , la memoria di lavoro e la velocità di elaborazione delle informazioni , senza necessariamente indicare un declino cognitivo permanente.

Questa “nebbia intellettuale” ha una spiegazione biologica: i circuiti della memoria sono sensibili agli estrogeni. Le loro fluttuazioni possono interrompere la comunicazione tra i neuroni e contribuire a difficoltà di attenzione e memoria.

Disturbi del sonno, mal di testa e sbalzi d’umore

Altri sintomi della menopausa possono accentuare questa stanchezza mentale .

I disturbi del sonno , in particolare quelli legati alla sudorazione notturna , compromettono la vigilanza e la concentrazione.

Alcune donne presentano anche:

mal di testa ed emicranie,

Aumento dell’irritabilità o sbalzi d’umore .

o sbalzi d’umore sintomi di ansia o depressione .

Le sudorazioni notturne possono causare risvegli frequenti . Il sonno diventa meno ristoratore. Il giorno dopo, la stanchezza rende più difficile la concentrazione e la memorizzazione.

Il sonno non spiega tutto. In uno studio nella coorte SWAN ( SWAN - Memoria e cognizione durante e dopo la transizione menopausale (2023).), sonno, umore e vampate di calore non spiegavano completamente i cambiamenti cognitivi osservati.

Come possiamo spiegare gli effetti della menopausa sul cervello e sulla salute mentale?

Per comprendere questi disturbi, dobbiamo esaminare gli ormoni sessuali femminili , in particolare gli estrogeni , che sono coinvolti in diverse funzioni cerebrali.

Un calo dei livelli di estrogeni altera il funzionamento dei neuroni?

Durante la perimenopausa , i cicli mestruali diventano irregolari e i livelli ormonali fluttuano prima di diminuire in modo permanente. La menopausa viene confermata dopo dodici mesi consecutivi di assenza di mestruazioni, in assenza di altre cause.

Gli estrogeni non agiscono solo su ovaie e utero. Anche il cervello è molto sensibile a queste sostanze. Possiede recettori per gli estrogeni, in particolare nell’ippocampo, una regione essenziale per la memoria.

Questi ormoni contribuiscono anche alla produzione di energia e alla comunicazione tra i neuroni . La loro diminuzione può quindi alterare alcune funzioni cerebrali.

Questa transizione può effettivamente compromettere la memoria, ma anche il sonno e l’umore. Tali difficoltà possono quindi manifestarsi anche prima della cessazione delle mestruazioni.

Cosa rivelano gli studi di neuroimaging?

Uno studio pubblicato nel 2021 su Scientific Reports (fonte 2), condotto in particolare dalla neuroscienziata Lisa Mosconi, ha confrontato il cervello delle donne prima, durante e dopo la transizione menopausale.

Utilizzando diverse tecniche di neuroimmagine, i ricercatori hanno osservato cambiamenti nella struttura cerebrale , nella connettività tra determinate regioni e nell’utilizzo del glucosio, la principale fonte di energia per i neuroni. Questi risultati hanno riguardato principalmente la sostanza grigia e la sostanza bianca . Alcuni cambiamenti, tuttavia, sembrano stabilizzarsi o invertirsi dopo la menopausa, suggerendo la capacità di adattamento del cervello .

Queste osservazioni, pertanto, non significano che il cervello delle donne in menopausa si deteriori , ma che attraversi un periodo di trasformazioni biologiche.

La menopausa aumenta il rischio di depressione, disturbi neurologici o declino cognitivo?

La perimenopausa è un periodo di maggiore vulnerabilità ai sintomi depressivi , in particolare nelle donne che hanno già sofferto di depressione. Fluttuazioni ormonali, mancanza di sonno e fattori psicosociali possono contribuire a questo fenomeno.

Per quanto riguarda le malattie neurodegenerative , la ricerca sta esplorando i legami tra menopausa, metabolismo cerebrale e formazione di placche amiloidi, associate alla malattia di Alzheimer. Tuttavia, non è stata ancora stabilita una relazione causale diretta tra menopausa e malattia di Alzheimer . Anche l’età, la genetica e la salute cardiovascolare giocano un ruolo importante nella salute cerebrale a lungo termine.

Il cervello riprende a funzionare normalmente dopo la menopausa?

I cambiamenti osservati durante la transizione ormonale non sono necessariamente permanenti. Diversi studi suggeriscono che il cervello può adattarsi gradualmente al suo nuovo ambiente ormonale.

La nebbia mentale scompare dopo la menopausa?

Queste difficoltà spesso si attenuano dopo la menopausa . Ma non esiste una tempistica specifica valida per tutte le donne.

Le variazioni nelle prestazioni cognitive osservate durante questo periodo sono generalmente modeste e nella maggior parte dei casi rimangono entro i limiti della norma.

Alcuni fattori possono prolungare le difficoltà di memoria . Un sonno costantemente interrotto o la depressione possono mantenere questi problemi di memoria.

Come si adatta il cervello dopo la menopausa?

Il cervello possiede una capacità di riorganizzazione chiamata plasticità cerebrale , che gli consente di adattarsi ai cambiamenti fisiologici. Nel lavoro di Lisa Mosconi, i risultati delle scansioni cerebrali mostrano una stabilizzazione di diversi parametri nelle donne in postmenopausa , nonché un recupero del volume della materia grigia in alcune regioni.

Queste osservazioni suggeriscono che il cervello può sviluppare meccanismi compensatori per mantenere la propria funzione , anche quando i livelli di estrogeni rimangono bassi. Tuttavia, sono necessarie ulteriori ricerche per comprendere questi adattamenti a lungo termine.

Quali trattamenti sono disponibili per la nebbia mentale durante la menopausa?

Quando le difficoltà cognitive diventano fastidiose, si possono prendere in considerazione diverse soluzioni, a seconda della loro intensità e delle loro cause.

La terapia ormonale sostitutiva per la menopausa può migliorare la memoria?

La terapia ormonale sostitutiva (TOS) per la menopausa può alleviare le vampate di calore e le sudorazioni notturne, migliorando indirettamente la concentrazione.

Gli studi su larga scala non dimostrano un miglioramento complessivo delle prestazioni cognitive . La terapia ormonale sostitutiva non è quindi un trattamento specifico per la memoria e non dovrebbe essere prescritta per prevenire l’Alzheimer.

Una meta-analisi pubblicata alla fine del 2025 su The Lancet Healthy Longevity , che ha coinvolto più di un milione di partecipanti, ha dimostrato che non ci sia alcuna protezione contro la demenza ( Melville et al., Terapia ormonale sostitutiva in menopausa e rischio di lieve deterioramento cognitivo o demenza, The Lancet Healthy Longevity, 2025)

Anche la terapia ormonale sostitutiva richiede una valutazione medica individuale, soprattutto in presenza di controindicazioni come una storia clinica di tumore al seno.

Quali sono le soluzioni per ritrovare una migliore concentrazione?

Diverse abitudini possono contribuire a preservare le funzioni cognitive e la qualità della vita.

Migliora la qualità del sonno mantenendo orari regolari e affrontando i sintomi notturni.

mantenendo orari regolari e affrontando i sintomi notturni. Praticare regolarmente attività fisica è benefico per la circolazione sanguigna e la salute del cervello.

è benefico per la circolazione sanguigna e la salute del cervello. Adotta una dieta equilibrata, in particolare di tipo mediterraneo, ricca di acidi grassi buoni come gli omega-3 e gli omega-9;

e gli omega-9; Mantenere le proprie capacità intellettuali e le relazioni sociali;

Affrontare i sintomi di stress, ansia o depressione, qualora presenti.

Infine, è importante non attribuire sistematicamente i problemi di memoria alla menopausa.

È consigliabile consultare un medico se la condizione peggiora progressivamente. La dimenticanza ripetuta , soprattutto se notata da chi vi sta intorno, potrebbe giustificare una valutazione neuropsicologica.

Una visita medica di controllo aiuterà anche a individuare altre possibili cause, come un disturbo della tiroide, una carenza di vitamina B12 o gli effetti di un nuovo farmaco.