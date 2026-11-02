Tisane in autunno. Quali bere per fare il pieno di vitamine

Con l’arrivo dei primi freddi bere una tisana diventa un piacevole rito quotidiano e soprattutto una grande fonte di benessere per l’organismo.

Le tisane con le loro erbe, spezie e bacche sono delle vere e proprie alleate per fare il pieno di vitamine, sali minerali e sostanze antiossidanti in questo periodo dell’anno. Consentono di prevenire e contrastare gli effetti dell’attacco di virus e batteri durante la stagione più fredda.

Possono essere bevute in qualsiasi momento della giornata per concedersi un momento di relax e anche di sera soprattutto quando non contengono teina e caffeina. Non sono solo delle bevande rilassanti ma veri e propri strumenti di supporto per prevenire i malanni di stagione. Sono un vero e proprio boost di vitamine ed energia.

Vi segnaliamo cinque tisane autunnali assolutamente da provare per fare il pieno di benessere e di vitamine.

Ai frutti di bosco

È una delle tisane più buone e salutari che esista. Contiene frutti rossi come mirtilli, more, ribes, fragoline che svolgono una potente azione antinfiammatoria contro l’influenza stagionale e le allergie. Fonte di vitamina C e polifenoli, aiuta a contrastare la formazione dei radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento cellulare. Stimola la circolazione sanguigna della retina migliorando la capacità visiva.

All’Echinacea

È un concentrato di vitamina A, B, C ed E, polisaccaridi, alchilamidi e flavonoidi che stimolano la produzione dei linfociti T importanti per rafforzare il sistema immunitario in autunno. Svolge una potente funziona antibatterica che previene il raffreddore e le malattie alle vie respiratorie legate ai primi freddi. È una valida alleata anche per contrastare le infiammazioni alle vie urinarie in primis la cistite.

Rosa canina

Le sue bacche sono una grande fonte di vitamina C che è in grado di sostenere le difese immunitarie dall’attacco di virus e batteri. Permette anche di fare il pieno di vitamina E e antiossidanti che svolgono un’azione anti-aging. Favorisce l’eliminazione di tossine e scorie ed è fonte di energia nei momenti di stanchezza. Consigliata anche nei periodi di convalescenza.

Zenzero e curcuma

Queste due spezie combinate vantano una preziosa azione antivirale e antinfiammatoria. Questa tisana stimola la produzione di citochine pro-infiammatorie. È un antidolorifico naturale ed è perfetta per alleviare i dolori muscolari e articolari. Previene e dona sollievo in caso di mal di gola e raffreddore. Stimola la funzione digestiva. Un valido aiuto in caso di inappetenza, nausea e vomito.

Cannella e chiodi di garofano

Svolge una potente azione antimicrobica In particolare i chiodi di garofano contengono l’eugenolo un composto chimico considerato un vero e proprio killer di batteri e virus. Aiuta a migliorare la circolazione sanguigna e grazie al contenuto di vitamine del complesso B combatte efficacemente gli stati di stanchezza e astenia.