Il succo di mirtillo rosso può aiutare a combattere la carie

Gli scienziati dell’Università dell’Illinois (Chicago) hanno scoperto che il succo puro di mirtillo rosso può aiutare a combattere la carie rallentando la crescita della placca dentale e riducendo la produzione di acidi dannosi.

Lo studio, guidato da Christine Wu, ricercatrice presso il Chicago College of Dentistry dell’Università dell’Illinois, è stato pubblicato su “Scientific Report”.

Il succo di mirtillo rosso e i batteri nocivi

Sono note da tempo le proprietà del succo di mirtillo rosso. Ad esempio è ampiamente usato per prevenire le infezioni delle vie urinarie. Questo perché contiene composti chiamati proantocianidini che, grazie alle loro virtù antinfiammatorie, sono in grado di interferire con la capacità di alcuni batteri, incluso l’Escherichia Coli, di attaccarsi alle pareti della vescica.

La dottoressa Wu ha voluto capire se questi composti potessero influenzare anche i batteri presenti nella placca dentale. Questi microrganismi, che si nutrono di zuccheri provenienti da cibo e bevande, producono acidi che indeboliscono in maniera graduale lo smalto dei denti e contribuiscono alla formazione della carie.

Lo studio

Per comprendere gli effetti del succo di mirtillo rosso il team ha condotto un piccolo studio coinvolgendo 22 individui, tra cui 14 bambini e 8 adulti. I partecipanti sono stati assegnati casualmente a tre bevande: succo di mirtillo rosso 100% non zuccherato, un cocktail di succo di mirtillo con il 27% di succo e zucchero aggiunto e, infine, semplice acqua.

La mattina dell’esperimento i partecipanti sono giunti nei laboratori con placca dentale accumulata durante la notte. I ricercatori hanno quindi raccolto campioni di placca mediante cotton fioc. Dopo aver risciacquato la bocca con acqua, i soggetti hanno consumato piccole quantità della bevanda assegnata.

Trenta minuti dopo, gli studiosi hanno raccolto un altro set di campioni di placca, questa volta da denti che non erano stati considerati in precedenza. Il confronto dei campioni ha permesso al team di esaminare come ogni bevanda avesse influenzato l’attività della placca durante il breve periodo del test.

I benefici del succo di mirtillo rosso sulla placca

I risultati hanno rivelato un aspetto importante: la placca dentale esposta al succo di mirtillo rosso non zuccherato ha mostrato una ricrescita più lenta rispetto ai campioni di placca esposti alle bevande contenenti zucchero. Ma non è tutto.

Il tram ha infatti scoperto che il succo puro di mirtillo rosso era stato altresì in grado di ridurre la produzione di acidità nella placca dentale di adulti e bambini. Questo è un aspetto notevole poiché gli acidi prodotti dai batteri orali possono gradualmente erodere lo smalto dentale e, dunque, favorire il rischio di carie.

Prospettive future

Dallo studio è dunque emerso che il succo di mirtillo rosso può interferire con due processi importanti coinvolti nella carie: l’accumulo di placca batterica e la produzione di acidi dannosi. Altri succhi comunemente consumati (d’arancia, di mela) non hanno mostrato lo stesso potenziale in questo contesto di ricerca.

Gli scienziati sottolineano che sono ora necessarie ulteriori indagini condotte su maggiori persone e per periodi più lunghi per stabilire se il consumo regolare di succo di mirtillo possa prevenire la carie o produrre miglioramenti generali nella salute dentale.

Tuttavia Wu scorge del potenziale anche nell’uso occasionale del succo puro di mirtillo rosso come collutorio. Un ostacolo potrebbe essere rappresentato dal suo sapore intensamente acidulo non gradito da alcuni individui. Per ovviare, secondo Wu, si potrebbe aggiungere un sostituto dello zucchero appropriato.