La grande frenata del tech scuote i mercati: Wall Street trascina al ribasso Europa e Asia mentre si riaccende la guerra delle terre rare

La corsa senza sosta dei mercati globali sembra aver incontrato il primo vero ostacolo. Dopo mesi di rialzi alimentati dall’entusiasmo per l’intelligenza artificiale, Wall Street ha improvvisamente cambiato passo, trascinando con sé Asia ed Europa. A innescare la correzione sono stati i dubbi sulla sostenibilità delle valutazioni raggiunte dai colossi tecnologici, mentre sullo sfondo si riaccende lo scontro commerciale tra Stati Uniti e Cina. Un mix di fattori che sta riportando al centro dell’attenzione degli investitori una parola quasi dimenticata negli ultimi mesi: prudenza.

Il mercato mette alla prova il sogno dell’intelligenza artificiale

La scossa è partita dagli Stati Uniti, dove il comparto tecnologico ha subito una brusca frenata. Dopo il calo di oltre il 5% registrato da Alphabet, la società madre di Google, gli investitori hanno iniziato a interrogarsi sulla reale capacità delle Big Tech di trasformare gli enormi investimenti nell’Ai generativa in profitti concreti. Il Nasdaq ha aperto in ribasso del 2,2%, mentre l’intero settore è stato travolto da prese di beneficio che hanno colpito soprattutto i titoli con le valutazioni più elevate. Il mercato sembra chiedere risultati tangibili dopo anni di promesse e miliardi destinati allo sviluppo delle nuove tecnologie.

Il contagio globale colpisce Europa e semiconduttori

L’ondata di vendite si è rapidamente propagata oltre l’Atlantico. In Asia il Kospi sudcoreano ha lasciato sul terreno il 10%, mentre il Nikkei giapponese ha perso il 3,5%. In Europa il settore dei semiconduttori è stato tra i più penalizzati, con forti ribassi per Asml, Asm International e Be Semiconductor. Anche Piazza Affari ha risentito del clima negativo, con StMicroelectronics in calo del 7%, dopo i recenti massimi. La sensazione è che gli investitori stiano ricalibrando le aspettative su un comparto che negli ultimi mesi aveva beneficiato di una vera e propria corsa agli acquisti alimentata dall’euforia per l’innovazione tecnologica.

SpaceX e il peso della crescita a tutti i costi

Tra i titoli più osservati c’è anche SpaceX, che continua a soffrire dopo il debutto in Borsa. Dopo aver perso oltre il 16% nella seduta precedente, il gruppo guidato da Elon Musk ha registrato ulteriori ribassi nel pre-market. A preoccupare il mercato è soprattutto il piano di finanziamento annunciato dalla società, che prevede l’emissione di un bond da 20 miliardi di dollari per sostenere l’espansione nel settore dell’intelligenza artificiale. Una strategia che conferma l’enorme fabbisogno di capitale richiesto dalla nuova rivoluzione tecnologica, ma che alimenta interrogativi sulla redditività futura e sulla capacità delle aziende di generare ritorni adeguati agli investimenti.

Terre rare, la nuova frontiera della guerra economica

Parallelamente alla correzione dei mercati si intensifica il confronto tra Washington e Pechino. La Cina ha inserito alcune società statunitensi specializzate nelle terre rare tra i soggetti sottoposti a controlli all’export, rispondendo alle recenti restrizioni imposte dagli Stati Uniti. Si tratta di un passaggio che potrebbe avere conseguenze significative per numerose filiere industriali, dall’elettronica alla difesa, fino alla mobilità elettrica. Il controllo delle materie prime strategiche è diventato uno degli strumenti più potenti della competizione geopolitica globale e conferma come la sfida tra le due superpotenze si giochi sempre più sul terreno della tecnologia avanzata e delle risorse critiche.

Mercati tra tassi, geopolitica e nuove incognite

A rendere ancora più complesso il quadro contribuiscono le attese per possibili nuovi rialzi dei tassi d’interesse da parte della Federal Reserve e l’evoluzione dei negoziati tra Stati Uniti e Iran. Nel frattempo il petrolio continua a scendere, segnale che gli operatori scommettono su una possibile normalizzazione dei flussi energetici attraverso lo Stretto di Hormuz.

Dopo mesi dominati dall’ottimismo, i mercati sembrano dunque entrare in una fase caratterizzata da maggiore selettività. L’era dell’Ai resta il principale motore della crescita globale, ma gli investitori iniziano a chiedersi se le aspettative incorporate nei prezzi siano davvero sostenibili nel lungo periodo.