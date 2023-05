Investimenti, i titoli da tenere d’occhio questa settimana

Nonostante la recessione sembri non essere più un problema, il secondo trimestre del 2023 conferma un’ulteriore incertezza sia in ambito economico. Per questa ragione è necessario saper gestire al meglio i propri investimenti. Ecco alcuni titoli italiani ed esteri sui quali puntare.

Il quadro generale

Mentre banche centrali proseguono con una politica finalizzata al contrasto dell’inflazione tramite l’aumento del costo del denaro, la borsa di Milano e Wall Street stentano a decollare, ma i titoli tecnologici americani sembrerebbero aver attirato l’attenzione degli investitori ponendosi come protagonisti delle borse occidentali.

Parola d’ordine: diversificazione

È risaputo, investire in un solo asset può essere particolarmente pericoloso. Le condizioni imprevedibili dei mercati possono modificare velocemente il trend del portafoglio. Diversificare, scegliendo diverse tipologie di investimento, può aiutare a ridurre il rischio. Per farlo è necessario definire la propria strategia includendo: piccole e medie imprese a crescita domestica, a valore nazionale e a crescita estera. Inoltre, anche le grandi società potrebbero essere prese in considerazione sia quelle a crescita domestica che a crescita estera. Infine, le realtà dei mercati emergenti possono essere un buon investimento per il futuro.

Eni (BIT: ENI)

Alcune delle realtà italiane più interessanti possono essere funzionali alle proprie strategie d’investimento. Eni, colosso italiano dell’energia controllato dallo Stato, ha spostato i propri asset in ambito green. Questo aspetto potrebbe essere particolarmente redditizio in quanto il mercato sembrerebbe volgere sempre di più lo sguardo verso titoli che si ricollegano alla sostenibilità.

Intesa San Paolo (BIT: ISP)

Anche Banca Intesa Sanpaolo può risultare un buon investimento. Nonostante l’alto tasso di volatilità, come quello degli altri titoli bancari, notoriamente tendenti ad essere volatili proprio perchè molto legati all’economia del paese, la Banca propone un titolo molto acquistato in Italia.

ENAV e Stellantins (BIT: STLAM)

ENAV è l’ente civile di sorveglianza del traffico aereo nel suolo italiano ed ha il monopolio in questo particolare settore. Per quanto riguarda Stellantis, la fusione con Peugeot e i grandi investimenti per la costruzione di auto elettriche o ibride hanno aiutato il colosso ad espandersi ulteriormente a livello internazionale. Inoltre, il focus sulle batterie a litio è un fattore da non trascurare.

Qualche titolo estero

Quello di Apple (NASDAQ: AAPL) è uno dei titoli più acquistati. L’affidabilità, visto l’ambito tecnologico, del titolo porta molte società a costruire la principale quota del proprio portafoglio. Nell’ultimo anno il titolo ha registrato un aumento del 38,8% del suo valore, una crescita che ha sorpassato quella dell’indice S&P 500 cresciuto dell’8,7% nel medesimo periodo. Un’altra realtà particolarmente solida è Microsoft (BIT: 1MSFT) il quale ha investito sempre di più nel settore dell’AI e l’introduzione di Bing, il noto motore di ricerca, ha aumentato del 31% il valore delle azioni in un anno. Nel primo trimestre i profitti sono cresciuti del 9,4%.