Trump ha incassato 1 miliardo dalle criptovalute: come funziona la "meme-coin" che lo ha fatto arricchire

Trump ha triplicato il suo patrimonio personale, da 2,3 miliardi di dollari a 6,5 miliardi, tra il 2024 e il 2026. Tra le ragioni principali del suo arricchimento ci sono le sue attività commerciali nel settore delle criptovalute. Per il Wall Street Journal, che ha visionato la sua dichiarazione finanziaria, il guadagno straordinario grazie alle critpo è stato di un 1 miliardo di dollari nell'ultimo anno. Il tycoon avrebbe ricevuto quasi 550 milioni di dollari nel 2025 grazie ai suoi legami con la startup World Liberty Financial, co-fondata nel settembre 2024 dai figli di Trump e dal figlio dell'inviato speciale di Trump per il Medio Oriente, Steve Witkoff.

Le memecoin $TRUMP e $Melania

I documenti menzionano anche 635 milioni di dollari di royalties ricevute in base a un accordo di licenza relativo alla memecoin $TRUMP, lanciata poche ore prima dell'insediamento del presidente nel gennaio 2025, che ha raggiunto un picco di 72 euro per singola azione in 24 ore. Trump non è l'unico membro della famiglia a investire nelle memecoin: anche la first lady Melania ha lanciato la sua criptovaluta, con un post su X, la sua $Melania.

Perché le memecoin sono un rischio

Le memecoin sono un tipo particolare di criptovalute che, a differenza di quelle più comuni mutano il valore sulla base del supporto degli utenti dei social media e delle comunità online. Per dare qualche dato, i memecoin hanno un valore che, nei soli Stati Uniti, ha sfiorato i 4 miliardi di dollari nel 2023, con un balzo in avanti del 53% rispetto al 2022. Per la loro estrema volatilità, vengono anche dispregiativamente chiamate “shit coin”: sono infatti impiegate non solo nelle frodi finanziarie, ma anche nel riciclaggio di denaro sporco per le organizzazioni criminali.