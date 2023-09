Balotelli lascia il Sion e vola in Turchia: ecco dove giocherà

Mario Balotelli ha rescisso il suo contratto con gli svizzeri del Sion ed è tornato in Turchia, tra le fila dell'Adana Demirspor con cui nel 2021-2022 ha segnato 19 reti in 33 presenze complessive tra campionato e coppa. La sua avventura in terra elvetica è stata poco fortunata e felice visto che la squadra biancorossa è retrocessa nella passata stagione con l'ex Inter e Milan capace di segnare solo sei reti in 19 presenze. In panchina il 33enne non ritroverà Vincenzo Montella ma Patrick Kluivert, ex centravanti olandese di Barcellona, Ajax e Milan. Come compagni di squadra, Supermario si troverà giocatori come MBaye Niang, ex Milan, l'ex Lazio Luis Nani e anche Younès Belhanda. Il capitano della squadra turca è Benjamin Stambouli, campione di Francia con il Montpellier nel 2012 con Olivier Giroud. Il classe 1990 ha firmato un contratto fino al termine della stagione.

La carriera di Supermario

Balotelli ha sempre avuto grande potenziale ma nel corso degli anni si è perso. Dopo essere cresciuto nel Lumezzane passa all'Inter con Roberto Mancini che lo fa esordire molto giovane in Serie A, con la maglia dell'Inter a Cagliari. Un anno sotto la guida del suo mentore, il Mancio, due stagioni con José Mourinho con cui sarà amore-odio un po' come con i tifosi nerazzurri. 86 le presenze complessive con la maglia dell'Inter e 28 reti al suo attivo con una partecipazione importante nella conquista del Triplete e della Champions League.

Nell'estate del 2010, però, l'Inter lo cede al Manchester City e in due anni e mezzo con gli inglesi giocata 80 partite e segna 30 gol. Nel gennaio del 2013 torna in Italia e commette il grande "tradimento" passando al Milan squadra per cui ha sempre fatto il tifo da bambino. Con i rossoneri gioca 13 partite in campionato e segna 12 gol risultando fondamentale nel trascinare il Diavolo in Champions League. L'anno successivo mette a referto 18 gol in 41 partite con il Milan ma qualcosa si è rotto e nell'estate del 2014 viene ceduto al Liverpool. L'esperienza con la maglia Reds dura però solo una stagione con sole 4 reti realizzate in 28 partite complessive. Nel 2015-2016 torna per l'ultima volta al Milan ma non sfonda con 3 reti in 23 gettoni.

Dal 2016-2017 al 2018-2019 gioca in Francia tra le fila del Nizza con cui nel 2017-18 fa registrare la migliore stagione della sua carriera con 26 gol segnati. Con i francesi segna 43 gol in 76 presenze totali e nel 2019 cambia ancora squadra ma resta sempre in Ligue 1 andando al Marsiglia. 8 gol in 15 partite e un altro cambio maglia: questa volta è il suo Brescia a richiamarlo alla base. Nemmeno l'aria di casa gli fa bene con solo 5 gol segnati in 19 partite giocate. L'anno successivo passa al Monza in Serie B ma nemmeno Galliani e Berlusconi riescono a ridargli il giusto slancio per rilanciarsi. Dopo essere stato in Brianza passa all'Adana Demirspr per un anno e un altro anno lo gioca al Sion senza risultati. Adesso, Supermario ha la chance di tornare in Turchia e in una squadra che conosce bene e con cui ha segnato un numero importante di gol. Sono quasi 200 le reti segnate dall'ex Inter e Milan tra club e nazionali (182 con i club e 14 in nazionale). Sicuramente, la sua carriera è stata costellata da vari problemi di natura comportamentale perché un talento del genere ha espresso solo il 50% e forse nemmeno di tutto il suo reale potenziale ed è davvero un peccato.