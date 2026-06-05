Calafiori, chiamata Real. E il Como spera di tenere Paz sul lago

Vent’anni dopo il Pallone d’Oro Fabio Cannavaro un altro difensore italiano di piede mancino potrebbe approdare nel club più vincente al mondo. Josè Mourinto, infatti, vorrebbe alle proprie dipendenze quel Riccardo Calafiori allenato e svezzato ai tempi della Roma.

Occhio al ritorno di fiamma, anche se l’Arsenal non sembra troppo propenso a dare il via libera alla partenza del gioiello romano, che però sembra allettato dalla possibilità di indossare la camiseta blanca.

Intanto ieri Denzel Dumfries ha sostenuto le visite mediche e firmato il contratto fino al 2030 col Real Madrid, che l’ha strappato all’Inter pagando la clausola rescissoria da 20 milioni. E non finisce qui: Florentino Perez ha regalato allo Special One pure uno dei migliori centrali d’Europa: Ibrahim Konatè, prelevato a parametro zero dal Liverpool.

Ora nel mirino del Real ci sono un centrocampista e un attaccante.

Un altro doppio per puntare a rivincere la Champions. Col Como spettatore interessato e speranzoso di ottenere, in mezzo a questa abbondanza di campioni, il via libera per tenere Nico Paz un altro anno sul Lago.