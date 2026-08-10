Leao via solo per la Premier

C’è chi dice no. La cascata di petrodollari arabi e la pioggia di denari provenienti dal Bosforo non hanno sedotto affatto Rafa Leao, che non ha cambiato idea: andrà via dal Milan solo in caso di chiamata di un top club di Premier League (Arsenal o Manchester United), altrimenti il Diez portoghese è pronto a restare a Milano. La mancata cessione dell’attaccante lusitano sta un po’ ingolfando il mercato milanista che dopo i colpi Gonçalo Ramos e Gila si è arrestato. Intanto Athekame va in prestito al Lione. Servono però altri innesti ad Amorim per portare il Diavolo a essere competitivo. Mancano ancora un difensore centrale, un esterno è un fantasista mancino. Per quest’ultima casella il Diavolo pensa a Soulè, in uscita dalla Roma.

I giallorossi hanno, infatti, inserito l’argentino tra i sacrificabili per fare cassa e accontentare Gasperini in entrata. La Roma, infatti, è all’assalto di Rodrigo Mora (Porto) ed Endrick (Real Madrid) per rinforzare l’attacco. Da una sponda all’altra del Tevere, dove Gattuso invoca l’arrivo di una punta: la Lazio ci prova per Gimenez (in prestito dal Milan) e ha sondato Pinamonti (Sassuolo); mentre Piccoli è diretto al Bologna.