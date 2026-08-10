Milan come la Bertè: “Alto mare”

Loredana Bertè cantava e noi ci ritroviamo in alto mare e il Milan deve averla presa alla lettera. Non vende gli esuberi, non compra rinforzi e intanto il mercato scorre placido davanti a Milanello. Gli altri trattano o perlomeno ci provano. Il Diavolo osserva. Più che una strategia sembra una vacanza, peccato che, prima o poi, si giochi anche a calcio. Quello vero

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Ma cos’è diventata la Turchia, il paradiso del calcio? Ormai basta un giocatore in uscita, un contratto pesante o un mal di pancia e spunta Istanbul. Tutti vogliono andarci, con stipendio principesco e tappeto rosso assicurati. Un tempo la carriera si costruiva inseguendo i grandi campionati, ormai pare basti il grande assegno. Gli Emirati sono passati di moda, l’Arabia pure, ora tocca al Bosforo dorato.

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Cosetti e Barnaba, la coppia del Nord Est, ha imparato a volare insieme, in un mondo dominato dagli sport individuali al tempo dei social e dell’IO totale. Nei tuffi sincronizzati non bastano tecnica e coraggio, occorre fidarsi dell’altro, avere lo stesso tempo, lo stesso pensiero. Loro ci riescono con una naturalezza rara. I due ragazzi ci ricordano una cosa semplice, ovvero che le vittorie sono più belle quando si lotta insieme.