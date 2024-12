Cinque gol per tre fratelli. La folle impresa degli Esposito

Ascolta ora 00:00 00:00

Oltre al musical Sette spose per sette fratelli, c’è da oggi un altro film, tutto calcistico, proiettato nei migliori cinema della Serie A e B. Il suo titolo è: Cinque gol per tre fratelli. Il merito del nuovo cult movie è infatti dei tre fratelli Esposito da Castellammare di Stabia, una famiglia - gli Esposito - che mangiano da una vita pane e calcio (e gol). Ieri l’ennesima dimostrazione con Sebastiano (giocatore dell’Empoli) che ha messo a segno una doppietta nel 4 a 1 con cui i toscani hanno messo ko i veronesi al Bentegodi mentre gli altri due fratelli (Salvatore e Francesco Pio, entrambi con la casacca dello Spezia) liquidavano il Cittadella col risultato di 5 a 0 (5 reti di cui due realizzate da Salvatore e una da Francesco Pio): totale di «famiglia», 5 gol nella stessa giornata e quasi in contemporanea.

A questo punto se la matematica non è un’opinione e i fratelli Esposito ripetessero l’exploit giocando insieme in una - ipotetica - stessa squadra, se ne deduce che il tridente Esposito potrebbe - sempre ipoteticamente - mettere a segno 5 gol a partita.

Mica male in un periodo di carenza di bomber. Per non parlare della nazionale che vedrebbe risolti tutti i suoi problemi in attacco. Spalletti ci faccia un pensierino. Un Esposito in azzurro farebbe comodo. Figuriamoci tre.