Finale dei Mondiali: Madonna, BTS, Shakira e Pausini. Tutto sullo show che cambierà la storia del calcio

Per oltre novant'anni la finale della Coppa del Mondo è stata soprattutto una partita di calcio. Questa volta, invece, la FIFA ha deciso di cambiare paradigma. La sfida tra Spagna e Argentina, in programma stasera, 19 luglio, al New York New Jersey Stadium, la denominazione adottata durante il torneo per il MetLife Stadium di East Rutherford, rappresenta il cuore della giornata, ma non sarà più l'unico protagonista. L'ultima giornata dei Mondiali 2026 è stata costruita come un grande evento capace di fondere sport, musica, spettacolo e intrattenimento, con una formula che richiama apertamente quella del Super Bowl americano. L'obiettivo è trasformare la finale in un appuntamento capace di coinvolgere anche chi normalmente non segue il calcio, ampliando ulteriormente il pubblico di una competizione che, già in questa edizione allargata a 48 nazionali, ha fatto registrare numeri senza precedenti. Per la prima volta nella storia della Coppa del Mondo, infatti, gli spettacoli saranno distribuiti in due momenti distinti, una grande cerimonia prima del calcio d'inizio e un vero halftime show durante l'intervallo della partita. Due produzioni differenti, con artisti diversi e funzioni completamente separate, ma pensate come parti di un unico racconto televisivo. Dietro l'organizzazione c'è un imponente lavoro produttivo affidato a Balich Wonder Studio, con la collaborazione di Global Citizen, Live Nation e Done+Dusted, mentre la direzione creativa della parte musicale dell'intervallo porta la firma di Chris Martin, leader dei Coldplay.

Il programma della giornata

La giornata conclusiva dei Mondiali inizierà molte ore prima del calcio d'inizio. I cancelli dello stadio apriranno già in mattinata per consentire ai quasi 90 mila spettatori di prendere posto e partecipare alle coreografie preparate per la cerimonia. Nel frattempo milioni di telespettatori inizieranno a collegarsi da tutto il mondo per seguire una produzione televisiva che accompagnerà il pubblico fino alla consegna della Coppa. Per chi seguirà l'evento dall'Italia, il primo appuntamento è fissato alle 19.30, quando prenderà il via la cerimonia di chiusura. Si tratta di uno spettacolo della durata di circa novanta minuti che accompagnerà il pubblico fino al calcio d'inizio della finale. Alle 21.00 è previsto il fischio d'inizio della partita tra Spagna e Argentina. Dopo il primo tempo arriverà la principale novità di questa edizione: il primo halftime show nella storia dei Mondiali. L'orario preciso dipenderà dalla durata della prima frazione e dall'eventuale recupero concesso dall'arbitro, ma l'inizio è previsto indicativamente tra le 21.50 e le 22.00. Conclusa la partita, il pubblico assisterà alla tradizionale premiazione con la consegna della Coppa del Mondo, destinata però a svolgersi davanti a una platea ancora più vasta grazie all'attenzione generata dagli spettacoli musicali che avranno accompagnato tutta la serata.

La prima finale dei Mondiali con due spettacoli diversi: ecco cosa cambia

Per la prima volta nella storia della Coppa del Mondo, la finale sarà accompagnata da due spettacoli distinti, pensati per scandire momenti diversi della serata. Una scelta con cui la FIFA punta a trasformare l'ultimo atto del torneo in un evento capace di unire calcio, musica e intrattenimento. La cerimonia di chiusura aprirà la serata prima del calcio d'inizio, celebrando il percorso del Mondiale e accompagnando il pubblico fino all'ingresso in campo delle due finaliste. L'halftime show, invece, andrà in scena durante l'intervallo della partita e rappresenterà una novità assoluta per la competizione, ispirandosi al celebre modello del Super Bowl americano. La divisione in due momenti differenti permette di valorizzare sia la tradizione della Coppa del Mondo sia una nuova dimensione spettacolare, con l'obiettivo di coinvolgere un pubblico sempre più vasto e trasformare la finale in un evento globale capace di andare ben oltre i novanta minuti di gioco.

La cerimonia di chiusura prima della finale: il grande show che apre la notte dei Mondiali

Sarà la cerimonia di chiusura ad aprire la lunga notte della finale dei Mondiali 2026. Lo spettacolo prenderà il via circa novanta minuti prima del calcio d'inizio e accompagnerà il pubblico fino all'ingresso in campo di Spagna e Argentina, celebrando il torneo appena concluso con musica, immagini e grandi coreografie. Sul palco salirà Post Malone, scelto dalla FIFA come headliner della cerimonia. Accanto a lui ci saranno Laura Pausini, Robbie Williams e Nicole Scherzinger, protagonisti dell'esecuzione di "Desire", l'inno ufficiale della FIFA che ha accompagnato l'ingresso delle squadre durante tutto il Mondiale. Tra gli ospiti più attesi figura anche Jennifer Hudson, chiamata a interpretare "The Star-Spangled Banner", l'inno nazionale degli Stati Uniti, poco prima dell'ingresso in campo delle due finaliste. La produzione ha inoltre annunciato la presenza dello streamer IShowSpeed, mentre Tom Cruise è atteso per un'apparizione speciale, anche se i dettagli della sua partecipazione sono stati mantenuti riservati fino all'ultimo. L'intero spettacolo è stato pensato per celebrare il percorso del Mondiale attraverso musica, immagini e grandi coreografie, accompagnando il pubblico fino al momento più atteso della serata: il calcio d'inizio della finale.

Laura Pausini protagonista della serata con l'inno ufficiale della FIFA

Tra i volti più attesi della cerimonia c'è anche la nostra Laura Pausini, che rappresenterà l'Italia sul palco della finale nonostante l'assenza della Nazionale azzurra dal torneo. La cantante interpreterà insieme a Robbie Williams e Nicole Scherzinger "Desire", il brano ufficiale della FIFA, diventato negli ultimi mesi la colonna sonora dell'ingresso in campo delle squadre. Per Pausini si tratta di un momento dal forte valore simbolico, come ha spiegato lei stessa: "Ogni volta che ho l'opportunità di unire musica e sport mi rendo conto di come entrambi abbiano il potere di unire le persone. Lo fanno attraverso la stessa emozione: la passione. Esibirmi ai Mondiali FIFA 2026 al fianco di Robbie Williams e Nicole Scherzinger sarà un'altra esperienza indimenticabile. Sono davvero onorata di far parte di un evento che riunisce persone provenienti da tutto il mondo attraverso la musica, lo sport e la festa. Perché quando musica e sport si uniscono, parlano un linguaggio universale che tutti comprendono". La sua partecipazione rappresenta anche uno dei pochi momenti italiani della finale, affidando alla musica il compito di portare il tricolore sul palcoscenico più seguito del pianeta.

Post Malone guiderà la cerimonia: "Lo sport, la cultura e il mondo si incontrano"

Se Laura Pausini rappresenta il volto italiano della serata, il ruolo di protagonista assoluto della cerimonia pre-partita è stato affidato a Post Malone. La FIFA lo ha scelto come artista principale dello spettacolo destinato ad accompagnare il pubblico fino al calcio d'inizio. Ad annunciarlo è stato il presidente della Federazione internazionale, Gianni Infantino, che ha spiegato il significato della scelta. "In un momento in cui sport, cultura e attenzione mondiale convergono, Post Malone si esibirà in uno spettacolo pensato per celebrare il percorso del torneo e infiammare l'atmosfera prima che l'attenzione del mondo si concentri sulle due finaliste". La produzione punta a creare un crescendo emotivo che accompagni gli spettatori dall'ultima celebrazione del torneo fino all'ingresso delle squadre sul terreno di gioco, preparando il passaggio dal linguaggio della musica a quello del calcio.

Il primo halftime show della storia dei Mondiali: la rivoluzione firmata FIFA

La vera novità della finale tra Spagna e Argentina arriverà quando l'arbitro manderà le squadre negli spogliatoi. Per la prima volta dalla nascita della Coppa del Mondo, infatti, la pausa tra primo e secondo tempo non sarà dedicata soltanto alle indicazioni degli allenatori, ma diventerà il palcoscenico di un grande spettacolo musicale in pieno stile Super Bowl. È una svolta storica per il calcio internazionale. La FIFA ha scelto di importare uno dei format televisivi più celebri degli Stati Uniti, trasformando l'intervallo della finale in un evento capace di attirare milioni di spettatori anche al di fuori del pubblico sportivo. La parte musicale durerà circa undici minuti, ma l'intervallo complessivo sarà più lungo del normale per consentire il montaggio e lo smontaggio del palco direttamente sul terreno di gioco. Secondo le anticipazioni, la pausa potrebbe arrivare a circa venticinque minuti. Dietro il progetto c'è Chris Martin, frontman dei Coldplay, che ha curato la direzione artistica dello show insieme a Global Citizen. Lo spettacolo sarà inoltre legato al FIFA Global Citizen Education Fund, l'iniziativa benefica nata per raccogliere fondi destinati a garantire un maggiore accesso all'istruzione e allo sport ai bambini di tutto il mondo.

BTS, Madonna, Shakira, Justin Bieber e le superstar del pop mondiale sullo stesso palco

Per il debutto dell'halftime show la FIFA ha deciso di puntare su un cast internazionale senza precedenti, capace di rappresentare culture, mercati musicali e generazioni differenti. Tra i protagonisti annunciati ci saranno Madonna, una delle artiste più influenti della storia della musica pop, Shakira, che torna ancora una volta a legare il proprio nome ai Mondiali dopo il successo planetario di "Waka Waka", Justin Bieber e i BTS, affiancati da Burna Boy. Lo spettacolo sarà arricchito anche dalla partecipazione del direttore d'orchestra venezuelano Gustavo Dudamel, del PS22 Chorus insieme ai Coldplay e dalla presenza di alcuni personaggi di Sesame Street e dei Muppets, inseriti nella produzione per sostenere il messaggio educativo promosso dal FIFA Global Citizen Education Fund. Il risultato sarà un'esibizione costruita come un viaggio attraverso le principali culture musicali del pianeta, con artisti provenienti da America, Europa, Africa e Asia riuniti sullo stesso palco davanti a una platea televisiva che potrebbe diventare una delle più numerose mai registrate per un evento musicale.

I BTS, gli artisti più attesi

Se ogni nome del cast porterà sul palco milioni di fan, è difficile trovare un artista capace di generare un'attesa paragonabile a quella dei BTS. Il gruppo sudcoreano rappresenta oggi uno dei fenomeni musicali più importanti del pianeta e la loro presenza all'halftime show è destinata ad attirare davanti agli schermi un pubblico che va ben oltre gli appassionati di calcio. Negli ultimi anni la band ha collezionato record di vendite, streaming e concerti sold out in tutto il mondo, contribuendo a trasformare il K-pop in uno dei principali fenomeni culturali globali. La loro partecipazione racconta anche il cambiamento dell'industria musicale. Se fino a pochi anni fa la musica coreana veniva considerata una nicchia, oggi i BTS condividono naturalmente il palco con artisti come Madonna, Shakira e Justin Bieber perché appartengono ormai alla stessa élite della musica internazionale. La tournée mondiale del gruppo ha registrato il tutto esaurito in decine di stadi tra Asia, Europa e Nord America, confermando una capacità di mobilitare milioni di fan che pochi altri artisti possono vantare. Per molti spettatori, soprattutto tra i più giovani, la loro esibizione rappresenta il momento più atteso dell'intera serata, al pari della finale stessa.

Justin Bieber: "I Mondiali uniscono il mondo come nient'altro"

Tra gli artisti che saliranno sul palco durante l'intervallo ci sarà, come detto, anche Justin Bieber, che ha sottolineato il valore simbolico della manifestazione. "Il Mondiale di calcio FIFA unisce il mondo come nient'altro riesce a fare. Sono grato di far parte di questo Halftime Show e lo sono ancora di più sapendo che sta già contribuendo ad ampliare l'accesso all'istruzione per i bambini di tutto il mondo". Anche il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha evidenziato l'importanza del progetto. "Mentre il mondo si unisce per la partita di calcio più importante della storia, questo spettacolo rivoluzionario celebrerà il calcio, la musica e i nostri valori condivisi, garantendo un'eredità che andrà oltre il fischio finale."

Donald Trump , i capi di Stato e gli ospiti d'onore della finale

Sugli spalti del New York New Jersey Stadium non ci saranno soltanto tifosi e celebrità dello spettacolo. La finale dei Mondiali vedrà infatti la presenza di numerose autorità politiche internazionali, trasformando l'evento anche in un appuntamento diplomatico di primo piano. Tra gli ospiti più attesi c'è il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, la cui partecipazione è stata confermata in vista della finale. In tribuna sono attesi anche il presidente della FIFA Gianni Infantino, il primo ministro canadese Mark Carney e la presidente del Messico Claudia Sheinbaum, a rappresentare i tre Paesi organizzatori della competizione. La presenza dei leader politici sottolinea il peso assunto dal torneo, che in questa edizione è stato concepito come una vetrina globale non solo per il calcio, ma anche per la cooperazione internazionale e per la promozione dei grandi eventi sportivi.

Dove vedere la finale, la cerimonia e l'halftime show in Italia

Gli appassionati potranno seguire l'intera serata gratuitamente su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. La copertura televisiva inizierà prima della cerimonia di chiusura, permettendo di assistere agli spettacoli che precederanno la finale. L'evento sarà trasmesso integralmente anche da DAZN, che accompagnerà il pubblico con una lunga diretta prima del calcio d'inizio e seguirà sia la cerimonia sia il primo storico halftime show.

In sintesi, il programma italiano prevede:

19.30: cerimonia di chiusura con Post Malone, Laura Pausini, Robbie Williams, Nicole Scherzinger e gli altri ospiti.

21.00: calcio d'inizio di Spagna-Argentina.

21.50-22.00 circa: halftime show con Madonna, Shakira, Justin Bieber, BTS e il resto del cast.

Dopo il fischio finale: premiazione e consegna della Coppa del Mondo.

Quanti spettatori seguiranno la finale dei Mondiali?

La finale tra Spagna e Argentina è destinata a diventare uno degli eventi televisivi più seguiti dell'anno. Secondo le stime della FIFA, l'appuntamento potrebbe raggiungere oltre un miliardo di spettatori tra televisioni e piattaforme digitali in ogni parte del mondo. Un'audience di queste dimensioni spiega anche la scelta di trasformare l'ultimo atto del torneo in un grande spettacolo internazionale, affiancando al calcio artisti di fama mondiale, ospiti istituzionali e una produzione ispirata ai grandi eventi americani. L'obiettivo è coinvolgere non soltanto gli appassionati di sport, ma un pubblico sempre più ampio, rendendo la finale della Coppa del Mondo uno degli appuntamenti mediatici più importanti del pianeta.

Perché questa finale entrerà nella storia

Al di là del risultato tra Spagna e Argentina, la finale dei Mondiali 2026 è destinata a rimanere negli annali del calcio per una serie di motivi che vanno ben oltre il verdetto del campo. Quella in programma al New York New Jersey Stadium sarà infatti la conclusione del primo Mondiale disputato con 48 nazionali, il format più ampio mai adottato dalla FIFA, che ha portato il torneo a coinvolgere un numero record di Paesi e tifosi. Sarà anche la prima finale della storia a ospitare un vero halftime show, introducendo nel calcio una tradizione fino a oggi esclusiva del Super Bowl e degli eventi sportivi americani. Una scelta che segna un cambio di passo nella strategia della FIFA, sempre più orientata a trasformare la Coppa del Mondo in uno spettacolo globale capace di unire sport, musica e intrattenimento. A rendere ancora più simbolico l'evento contribuisce il fatto che la finale si giochi negli Stati Uniti, uno dei tre Paesi organizzatori insieme a Canada e Messico. Per la prima volta calcio, spettacolo, politica, musica e intrattenimento convivranno all'interno dello stesso evento. È questa la vera eredità dei Mondiali 2026: una finale pensata non soltanto per assegnare una Coppa del Mondo, ma per inaugurare un nuovo modo di raccontare il calcio al pubblico di tutto il pianeta.

Una finale pensata per entrare nella storia

La partita tra Spagna e Argentina assegnerà il titolo mondiale, ma sarà soltanto uno degli elementi di una produzione che punta a ridefinire il modo di raccontare il calcio. Per la FIFA questa finale rappresenta un banco di prova destinato a lasciare il segno.

L'idea è quella di trasformare l'ultimo atto del torneo in uno spettacolo capace di unire sport, musica, cultura e intrattenimento, seguendo un modello che guarda al Super Bowl ma cercando di costruire un'identità propria.