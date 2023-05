Finale Europa League Siviglia-Roma: ecco chi è l'arbitro

La Roma di José Mourinho è riuscita ad arrivare fino all'atto finale di Europa League e il 31 maggio si giocherà la conquista di un altro titolo dopo aver messo in bacheca la Conference League nella passata stagione (battendo 1-0 il Feyenoord con la rete di Nicolò Zaniolo). Gli spagnoli sono dei veri specialisti nella competizione avendola vinta per ben sei volte, l'ultima nel 2020 battendo per 3-2 l'Inter di Antonio Conte che perse con la sfortunata autorete di Romelu Lukaku. Il fischietto designato per la finale di Budapest sarà l'inglese Anthony Taylor.

Sono quattro i precedenti europei del fischietto inglese con la Roma. Classe 1978, compirà 45 anni ad ottobre. Il bilancio dei giallorossi con Taylor è di una vittoria, un pareggio e due sconfitte. In Champions League ha arbitrato Viktoria Plzen-Roma che ha visto la vittoria dei cechi per 2-1 nella stagione 2018-19, in Europa League ha invece incrociato la Roma nel 2016-17, Lione-Roma 4-2 negli ottavi di finale, nel 2020-21 Ajax-Roma 1-1 nei quarti di finale e quest'anno Roma-Feyenoord dei quarti di finale terminate 2-1 nei 90' e poi 4-1 ai supplementari in favore dei ragazzi di Mourinho.

La carriera di Taylor

Il fischietto inglese è nato a Manchester il 20 ottobre del 1978 e il suo esordio in Premier League è avvenuto il 3 febbraio del 2010 a 32 anni nel match di campioanto Fulham-Portsmouth. Il 1º agosto 2013 dirige il suo primo match da internazionale, in Europa League tra i polacchi del Śląsk Wrocław e i belgi del Club Bruges. Il 19 luglio 2015 viene designato per arbitrare la gara conclusiva del campionato europeo di calcio Under-19 2015 tra Russia e Spagna.

Nel 2016 prende parte alla spedizione mondiale e il15 settembre del 2020 viene designato per dirigere la finale di Supercoppa UEFA 2020 tra Bayern Monaco e Siviglia.[ Il 21 aprile 2021 viene selezionato ufficialmente dalla UEFA per gli europei del 2020. L'8 ottobre 2021 viene scelto per dirigere la finale della UEFA Nations League 2020-2021 tra Spagna e Francia mentre il 9 febbraio 2023 viene designato per dirigere la finale della Coppa del mondo per club FIFA 2022 tra gli spagnoli del Real Madrid e i sauditi dell'Al-Hilal. A quasti 45 anni, nella giornata di ieri, viene designato per dirigere la finale di Europa League tra Siviglia e Roma..

Arbitro: Anthony Taylor (ENG)

Assistenti: Gary Beswick e Adam Nunn (ENG)

Quarto ufficiale: Michael Oliver (ENG)

Riserva AR: Stuart Burt (ENG)

VAR: Stuart Atwell (ITA)

Assistente VAR: Christopher Kavanagh (ENG)

Supporto VAR: Bastian Dankert (GER)