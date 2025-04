I Mondiali di beach soccer alle Seychelles: l’Italia vicecampione in carica sfida nel girone Oman, Brasile ed El Salvador e si affida a Josep Jr.

Ascolta ora 00:00 00:00

Parte la 13ª edizione del Mondiale di beach soccer, per la prima volta ospitata in Africa nella splendida sede delle Seychelles alla Paradise Arena, situata in riva al mare, con 3.500 posti a sedere, lo stesso impianto visto un anno fa a Dubai con il Burj Khalifa sullo sfondo.

L’Italia di Del Duca vicecampione in carica debutterà il 2 maggio alle 13 contro l’Oman. Zurlo e compagni arrivano all’appuntamento iridato con ambizioni e sogni rinnovati, facendolo attraverso un percorso iniziato dal ritiro di Tirrenia, proseguito con la trasferta in Portogallo (con le due amichevoli di Madeira) e infine con l’arrivo nell’isola di Mahé giovedì scorso. Domenica 4 alle 17 rivincita con il Brasile che battè gli azzurri nell’ultima finale mondiale. «Non ho mai guardato il video della partita, siamo stati a un passo da un risultato storico, sarà bello riaffrontarli nuovamente», così Luca Bertacca.

L’ultima sfida del girone è invece in programma martedì 6 alle ore 13 contro El Salvador. L’arma in più degli azzurri alle Seychelles sarà Josep Jr. Gentilin di Arzignano cresciuto però sulle spiagge di Copacabana e MVP dello scorso Mondiale: «Il mio cuore è italiano, la maglia azzurra la scelta migliore della mia vita. Il nostro obiettivo è chiaro, sta a noi renderlo concreto». Nato da papà italiano e da mamma brasiliana, Josep Jr. ama i viaggi, il cibo - soprattutto la pizza napoletana - e un anno fa trascinò a Dubai l’Italia a suon di prestazioni straordinarie fino alla finale persa con il Brasile. Ciò che sorprese non furono certo le qualità di un giocatore che, seppur ancora giovane (classe 2000), si era già imposto a livello internazionale, quanto la sua capacità di rialzarsi dopo un grave infortunio: sei mesi prima della Coppa del Mondo negli Emirati Arabi, infatti, Josep era stato operato al crociato. «Lo scorso anno ci è mancato un gradino, un ultimo passo. Abbiamo un girone difficile che però potrebbe prepararci bene alla fase a eliminazione diretta. Sono sicuro che questo mondiale sarà una bella storia: siamo la squadra vicecampione del Mondo, che ha vinto l’Europeo due anni fa e che sempre all’Europeo ha fatto la finale lo scorso settembre, nessuno sarà felice di incontrarci».

Le sedici partecipanti sono state suddivise in quattro gruppi da quattro squadre ciascuno: alla fase a eliminazione diretta, dunque ai quarti previsti per l’8 maggio, si qualificano la prima e la seconda classificata di ogni girone. Ai quarti il Gruppo D, quello degli azzurri, si incrocerà con il C (Spagna, Senegal, Cile e Tahiti), con le due vincenti che affronteranno le rispettive seconde.

I convocati azzurri: portieri Leandro Casapieri e Gian Pietro Carleti; difensori

Luca Bertacca, Josep Jr; esterni Ovidio Alla, Alessandro Andriani, Tommaso Fazzini, Gianmarco Genovali; attaccanti Camillo Neves, Alessandro Remedi, Fabio Sciacca, Emmanuele Zurlo. Le gare saranno in diretta su Raisport.