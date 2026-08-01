Il tuo stile libero

Alza la mano Franchino stavolta il fuorigioco non vale. La vita ti abbandona quando potresti giocarla ancora .Sei stato un campione moderno come oggi non esistono più, spavaldo e spettacolare e prezioso. Le tue lacrime mondiali sono le nostre oggi ripensando a giorni bellissimi a vittorie a trofei a un football che ti rese celebre e unico. Libero è un aggettivo che nel calcio diventa sostantivo e Tu hai interpretato il ruolo con la disinvoltura del potente, la maglia fuori dai pantaloncini e l’andatura in uscita come verso una passeggiata salutare. Hai vinto hai visto hai infine sofferto. Ricordo quei giorni lontanissimi nei quali afflitto dalla pubalgia ti presentavi a Milanello su una carrozzina così costretto dai dolori violenti all’inguine. Bellissimi quegli anni. Li hai goduti e fatti godere. Oggi il silenzio negli stadi ancora vuoti, il vento caldo ti ha portato via e siamo di nuovo soli.



