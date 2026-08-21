Difficile essere innamorati e fare il presidente del Veneto

La notizia aveva fatto correre le presenzialiste di professione a procurarsi un bel vestito per la notizia delle nozze di Alberto Stefani, 33 anni, governatore del Veneto (il piu giovane e forse il più popolare a ricoprire questa carica) con Giorgia. Così credevano, ma il bel vestito lo useranno per un’altra occasione: fake news. «No, non mi sposo, diciamo che per ora ho una convivenza da fine settimana», mi dice. Lo incontro per caso negli studi di Mediaset dove Dario Maltese lo ha intervistato (su altri temi) nel suo fortunato Morning News. Non si sposa, per ora, ma innamorato è innamorato, anche i leghisti hanno un cuore: «Si chiama Giorgia Tavella, ha 26 anni, sono due anni che stiamo insieme. Non è semplice trovare il tempo a disposizione perché gli impegni della vita sono tantissimi. Si cerca di fare sempre il possibile. A Bassano viviamo bene quel poco tempo che abbiamo l’uno per l’altra». Il racconto si fa appassionante: «Ci siamo conosciuti a un evento di amici comuni, ci siamo scritti per un po’, poi un invito a cena molto classico. Ci siamo frequentati per un po’ di settimane, prima di fidanzarci ufficialmente. Non è facile gestire tutti gli impegni e ovviamente riuscire a trovare del tempo per la vita privata e per gli affetti». E lei lo capisce: non a caso è laureata in Psicologia. «E ora sta facendo un master in Psicologia forense», dice il Presidente. «Ha un fratello che si chiama come me. Siamo due ragazzi di provincia, lei come me è del Bassanese. Giorgia è molto legata alla sua famiglia d’origine, soprattutto ai nonni. Su questo siamo simili».

Il presidente Veneto fa quasi tenerezza mentre mi parla sotto l’occhio severo del suo portavoce, il carismatico Carlo Melina, un gigante di due metri, attentissimo al suo Presidente anche quando incontra un giornalista per caso aspettando di entrare in uno studio tv, «Ma sia io sia Giorgia siamo molto riservati. Sicuramente ci piace molto fare delle passeggiate nel verde. Quando c’è tempo, ovviamente». In un mondo di ostentazione la semplicità è rivoluzionaria e sono parole sue.