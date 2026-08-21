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Alta Portineria

Il podio di Roberto Alessi: Parietti, Damiano David, Clerici

Gli ex di Alba Parietti hanno posato per le foto ricordo

Roberto Alessi
Alba Parietti litiga con il vestito, ma sul red carpet del Festival di Venezia i flash sono tutti per lei
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1. Parietti

Per Alba Parietti è un’estate da single («I migliori sono occupati»). Però, con gli ex è riuscita a stabilire un rapporto che ha travalicato le asperità (e Dio solo sa se ce ne sono state): alle sue cene si sono ritrovati a posare per le foto ricordo che vedi incorniciate a casa sua. Ecco nella stessa immagine Franco Oppini, ex marito, Stefano Bonaga, Christopher Lambert, Jodie Vender, Giuseppe Lanza di Scalea (che è mancato). Non c’è l’ultimo ex Fabio Adani, ma è presto, si sono mollati da poco, ma si sono pure rivisti. «Però solo in amicizia». Sarà.

2. Damiano David

Damiano David e Dove Cameron hanno pubblicato le partecipazioni per le nozze. Lei confessa: «Quando lui mi ha chiesto di sposarlo è come se il mio cervello avesse dimenticato come funzionare». La cerimonia è prevista in una tenuta in Toscana alla fine di settembre. Qualcuno ha insinuato che al matrimonio non saranno invitati i Måneskin con cui Damiano è diventato una star. Falso! Addirittura damigella, o persino testimone di lei, potrebbe essere Victoria De Angelis, la bassista dei Måneskin anima del gruppo. Mi sembra che basti.

3. Clerici

Quando Oliver, il suo labrador, è morto, per Antonella Clerici è stato un dolore immenso. Oggi, accanto a lei, al compagno Vittorio Garrone (il petroliere ecologista della Erg) e alla figlia Maelle ci sono Simba e Argo. Il primo è un labrador che Antonella descrive come «un gigante buono e molto affettuoso». Poi c’è Argo, un rhodesian ridgeback. «Una razza che porta con sé una fama assassina: adatta alla caccia al leopardo». Ma in una casa dove regna l’amore anche un cane nato con licenza di uccidere può diventare il coccolone di famiglia. «E Argo lo è».

Antonella ClericiDamiano DavidAlba Parietti

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