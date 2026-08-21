Il podio di Roberto Alessi: Parietti, Damiano David, Clerici

1. Parietti

Per Alba Parietti è un’estate da single («I migliori sono occupati»). Però, con gli ex è riuscita a stabilire un rapporto che ha travalicato le asperità (e Dio solo sa se ce ne sono state): alle sue cene si sono ritrovati a posare per le foto ricordo che vedi incorniciate a casa sua. Ecco nella stessa immagine Franco Oppini, ex marito, Stefano Bonaga, Christopher Lambert, Jodie Vender, Giuseppe Lanza di Scalea (che è mancato). Non c’è l’ultimo ex Fabio Adani, ma è presto, si sono mollati da poco, ma si sono pure rivisti. «Però solo in amicizia». Sarà.

2. Damiano David

Damiano David e Dove Cameron hanno pubblicato le partecipazioni per le nozze. Lei confessa: «Quando lui mi ha chiesto di sposarlo è come se il mio cervello avesse dimenticato come funzionare». La cerimonia è prevista in una tenuta in Toscana alla fine di settembre. Qualcuno ha insinuato che al matrimonio non saranno invitati i Måneskin con cui Damiano è diventato una star. Falso! Addirittura damigella, o persino testimone di lei, potrebbe essere Victoria De Angelis, la bassista dei Måneskin anima del gruppo. Mi sembra che basti.

3. Clerici

Quando Oliver, il suo labrador, è morto, per Antonella Clerici è stato un dolore immenso. Oggi, accanto a lei, al compagno Vittorio Garrone (il petroliere ecologista della Erg) e alla figlia Maelle ci sono Simba e Argo. Il primo è un labrador che Antonella descrive come «un gigante buono e molto affettuoso». Poi c’è Argo, un rhodesian ridgeback. «Una razza che porta con sé una fama assassina: adatta alla caccia al leopardo». Ma in una casa dove regna l’amore anche un cane nato con licenza di uccidere può diventare il coccolone di famiglia. «E Argo lo è».