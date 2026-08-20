Il Como vuole Kean e Ricci

È nata la British Inter. Mai nella propria storia, infatti, il club nerazzurro ha avuto in rosa così tanti giocatori inglesi: dopo Stones e Spence fatta anche per l’acquisto del centrocampista Curtis Jones, che arriverà dal Liverpool per 30 milioni più 5 di bonus come anticipato da Il Giornale domenica scorsa. Contratto fino al 2031 per la mezzala, attesa a Milano nelle prossime ore per visite mediche e firme di rito.

Da un mediano all’altro: il Milan può cedere Samuele Ricci al Como. I biancoblù vogliono darsi al Made in Italy e sono all’assalto anche di Moise Kean: pronti 35 milioni più bonus e una piccola percentuale sulla futura vendita per far capitolare la Fiorentina, che pensa a Pinamonti (Sassuolo) per l’attacco. Da una punta scuola Inter all’altra: Napoli e Torino sono sulle tracce di Sebastiano Esposito (Cagliari). Intanto gli azzurri hanno ufficializzato l’acquisto di Favasuli (Catanzaro) e oggi completeranno quello di Badiashile (Chelsea). Dopo il colpo Rodrigo Mora (dal Porto per 25 milioni più il 50% sulla rivendita) la Roma accelera per Fofana (Lione) e Luiz Henrique (Inter). Alla Lazio sono in arrivo Sutalo (in prestito con diritto di riscatto dall’Ajax) e Dieng (svincolato). Infine Moreira (Strasburgo) ha firmato col Milan fino al 2031. E Lukaku, neo acquisto del Fenerbahce, ha detto: «L’ultimo anno con il Napoli è stato il peggiore della mia vita anche per la morte di mio papà Roger».