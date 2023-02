La Lazio fa 0-0 a Cluj e supera il playoff di Conference League

Una Lazio rimaneggiata supera i playoff di Conference League grazie alla rete di Ciro Immobile, siglata nella partita di andata all'Olimpico contro il Cluj. In Transilvania la squadra di Sarri si accontenta di un pareggio a reti bianche, in cui, dopo un primo tempo abbastanza scialbo, è seguita una ripresa più frizzante con i biancocelesti che hanno provato a forzare con più tentativi la porta di Scuffet, bravo a sventare ogni tipo di minaccia. Nel finale la superiorità numerica per l'espulsione di Muhar, ha permesso alla Lazio di mettere in ghiacciaia con anticipo la pratica qualificazione. Adesso, testa al prossimo round.

Primo Tempo di grande equilibrio

La Lazio si ritrova a disputare l'importante trasferta in Transilvania senza alcuni pezzi da novanta, fermi ai box. Oltre a Pedro, danno forfait anche Milinkovic-Savic e Zaccagni. Sarri in completa emergenza conferma Luis Alberto, dato in panchina alla vigilia, e regala un'importante chance a Romero. Anche Petrescu ha i suoi grattacapi e rispetto all'andata deve fare a meno di Boateng e Yuri, che vengono sostituiti da Cvek e Kolinger. Dopo il fischio d'inizio è il Cluj a spingere sull'acceleratore alla caccia di un gol che riaprirebbe il discorso qualificazione. Al decimo, cross di Deac per Malele, ma Gila fa buona guardia. Due minuti dopo arriva la prima grande occasione del match, che capita tra i piedi di Basic: il centrocampista della Lazio, perfettamente pescato da Luis Alberto in contropiede, spreca un bel pallone in area di rigore avversaria. Ancora capitolini pericolosi al 17' con Luis Alberto che prova a impensierire l'ex Udinese Scuffet con un bel colpo di testa. Anche i padroni di casa si fanno vedere dalle parti di Maximiano, con Krasniqi che dopo un bel dribbling ai danni di Gila, calcia a lato di poco. Partita vivace, con una Lazio disattenta e molto imprecisa in fase di palleggio. Sempre Basic è uno degli uomini più pericolosi dei biancocelesti, la mezzala viene intercettata in mezzo all'area di rigore dal traversone di Felipe Anderson, ma anche stavolta spreca. Al 31' spavento per la retroguardia della Lazio, perché sulla conclusione dalla distanza di Muhar arriva una deviazione pericolosa che rischia di beffare l'estremo difensore brasiliano. Sul nuovo capovolgimento di fronte, arriva l'ennesimo errore della Lazio: stavolta a sbagliare da posizione favorevole è il talentino Romero. Si resta sullo 0-0. Un primo tempo equilibrato e maschio, fatto di grande lotta. Tutto sommato il risultato è giusto, anche se gli uomini di Sarri possono recriminare qualcosina in più.

La Lazio in superiorità numerica controlla il match

Nessun cambio per le due formazioni, entrambi gli undici vengono confermati. Quello che muta è l'atteggiamento in campo, il Cluj è la squadra che comincia la ripresa con un piglio più deciso, sempre con Deac tra i più pericolosi per la retroguardia biancoceleste. All'improvviso, però, Luis Alberto cerca la giocata della serata e direttamente dalla bandierina del calcio d'angolo prova a beffare Scuffet, che sventa il pericolo non senza qualche affanno. Lo spagnolo questa sera pare molto ispirato, al pari di Felipe Anderson che con la sua rapidità e imprevedibilità causa spesso brutti pensieri alla difesa romena. Al 61' ancora lo scatentato fantasista spagnolo della Lazio riprova a sorprendere Scuffet da corner, ma stavolta la formazione romena viene salvata dal provvidenziale intervento di Malele che salva sulla linea. Dopo pochi minuti, ancora il portiere italiano ex Udinese, si rende protagonista di una doppia parata da antologia, prima su Casale e poi su Vecino. La Lazio viene respinta dai guantoni di Scuffet. La formazione di Maurizio Sarri ha alzato il baricentro, mettendo più in difficoltà i padroni di casa. Al 77' arriva un episodio chiave: Muhar compie un intervento in ritardo su Ciro Immobile, l'arbitro Zwayer estrae il secondo cartellino giallo e conseguente rosso. La Lazio si ritrova in superiorità numerica, ma nonostante ciò il Cluj tenta un assalto finale per trovare la via del gol. Al minuto 88 Yeboah, appena entrato, si rende protagonista di un colpo di testa che si spegne di pochissimo fuori. Brivido per la Lazio. La risposta dei biancocelesti non si fa attendere, con Basic che prova la botta da fuori area, con il pallone che sorvola la traversa con Scuffet spettatore. Dopo un lungo recupero e un tentativo di assalto velleitario da parte del Cluj, la Lazio vola al prossimo turno.

Il tabellino

CLUJ (4-4-2): Scuffet; Manea (84' Braun), Kolinger, Burca, Camora; Deac, Cvek, Muhar, Krasniqi (84' Petrila); Malele (70' Birligea), Janga (84' Yeboah). A disposizione: Gal, Balgradean, Tiru, Hoban, Boardeaianu, Fica. Allenatore: Dan Petrescu.

LAZIO (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Gila, Casale, Hysaj; Luis Alberto (76' Cataldi), Vecino, Basic; Romero (66' Cancellieri), Immobile, Felipe Anderson. A disposizione: Renzetti, Provedel, Pellegrini, Marcos Antonio, Mussolini, Bertini, Ruggeri, Marusic. Allenatore: Maurizio Sarri.

Marcatori:

Ammoniti: Casale (L), Muhar (C), Immobile (L), Deac (C), Cvek (C)

Espulsi: Muhar (C)

Arbitro: Felix Zwayer (Germania)