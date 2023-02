Le italiane in campo, occhi puntati sul riscatto di Juve e Roma

Le italiane tornano a cimentarsi nelle sfide continentali del giovedì, tra Europa League e Conference League. Dopo lo scialbo pareggio casalingo con il Nantes, la Juventus necessita della vittoria in casa dei francesi, se vuol continuare il suo percorso verso la finale di Budapest. L'altra compagine impegnata nella medesima competizione è la Roma, uscita frastornata dall'andata a Salisburgo, nella quale è stata punita con una rete pesante a pochi minuti dal termine. La banda di Mourinho cercherà tra le mura domestiche di ribaltare il parziale svantaggio accumulato contro gli austriaci. In Conference League impegno più difficile per la Lazio di Sarri che, dopo l'1 a 0 firmato Ciro Immobile, vola a Cluj, in Romania, per conquistare il pass d'accesso per il prossimo turno. La Fiorentina, dopo la straordinaria impresa di Braga, ospita i portoghesi al Franchi per un match che sulla carta ha ben poco da dire, visto il vantaggio di ben quattro reti sui lusitani.

Le probabili formazioni

NANTES-JUVENTUS – Giovedì 23 febbraio, ore 18.45, stadio della Beaujoire

Massimiliano Allegri dovrebbe affidarsi al classico 3-5-2, con Szczesny che ritorna in porta dopo il turno di riposo contro lo Spezia, mentre la difesa dovrebbe essere quella tutta carioca con Danilo, Bremer e Alex Sandro. A centrocampo chance per Fagioli, mentre in attacco speranze affidate a Vlahovic e Di Maria.

NANTES (5-4-1): Lafont; Centonze, Castelletto, Girotto, Zeze, Traore; Blas, Chirivella, Sissoko, Simon; Guessand. Allenatore: Kombouaré.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. Allenatore: Allegri.

CLUJI-LAZIO – Giovedì 23 febbraio, ore 18.45, Stadionul Dr. Constantin Rădulescu

Maurizio Sarri studia una 4-3-3 per la trasferta in Romania e opera un discreto turnover. Centrocampo inedito con Cataldi, Vecino e Basic. Al centro dell'attacco troviamo il totem Immobile, che verrà supportato sugli esterni da Felipe Anderson e Romero.

CLUJI (4-4-2): Scuffet; Manea, Matias, Burca, Camora; Deac, Boateng, Muhar, Krasniqi; Malele, Janga. Allenatore: Petrescu.

LAZIO (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Casale, Gila, Marusic; Basic, Cataldi, Vecino; Romero, Immobile, Felipe Anderson. Allenatore: Sarri.

ROMA-SALISBURGO – Giovedì 23 febbraio, ore 21.00, stadio Olimpico

Mourinho sceglie una formazione tipo per la delicata sfida con il Salisburgo, in cui è obbligato a vincere se non vuole uscire anzitempo dalla contesa. Tra i titolari ci dovrebbe essere il reintegrato Karsdorp, dopo la nota querelle di inizio anno, mentre davanti Abraham (con maschera protettiva al volta) dialogherà con El Shaarawy e Pellegrini.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, El Shaarawy; Abraham. Allenatore: Mourinho.

SALISBURGO (4-3-1-2): Kohn; Dedic, Solet, Pavlovic, Ulmer; Kjaergaard, Gourna-Dou, Seiwald; Sucic; Fernando, Adamu. Allenatore: Jaissle.

FIORENTINA-BRAGA – Giovedì 23 febbraio, ore 21.00, stadio Franchi

Nella Fiorentina ci dovrebbe essere l'esordio assoluto di Sirigu tra i pali, mentre in difesa nuove possibilità per Ranieri, Quarta e Dodo. Centrocampo muscolare con Amrabat, Duncan e il solo Bonaventura ad alzare il tasso tecnico. Il reparto offensivo sarà composto da Ikoné, Kouame e Cabral.

FIORENTINA (4-3-3): Sirigu; Dodo, Quarta, Ranieri, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Duncan; Ikoné, Cabral, Kouame. Allenatore: Italiano.

BRAGA (4-2-3-1): Matheus; Gomez, Oliveira, Niakhate, Sequeira; Racic, Castro; A. Horta, Pizzi, R. Horta; Banza. Allenatore: Amorim.



