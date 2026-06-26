L'impresa "Loca" per l'Uruguay senza grinta e talento

Il fascino del «Loco» va al di là dei pochi trofei conquistati e dei traguardi raggiunti. Ora Marcelo Bielsa, alla sua terza avventura Mundial dopo il 2002 con l'Argentina e il 2010 con il Cile, è chiamato all'impresa: battere la Spagna - nella sfida tra nazionali ex campioni del mondo - che ha risollevato la sua classifica asfaltando l'Arabia dopo la partenza falsa contro Capo Verde. Proprio gli africani sono la scheggia impazzita di questo girone e bisogna evitare arrivi in volata. Ma soprattutto va evitato il secondo posto che potrebbe regalare il temuto Messi all'inizio della fase a eliminazione diretta.

La Celeste, ormai orfana delle stelle Cavani e Suarez, è ora un team ringiovanito capitanato da Valverde. Pochi però i veri talenti e nelle due partite è mancata anche la classica grinta sulla quale i sudamericani hanno spesso fondato la loro forza. Bielsa si è preso la responsabilità di una nazionale alla quale manca il fuoco.

Eppure la sua interpretazione del lavoro è quasi una missione: unire la squadra, compattarla attorno ai principi di gioco e poi mostrarla al popolo che rappresenta in modo che ne vada fiero. A prescindere dai risultati. Cosa che non sta accadendo. Alla Spagna può bastare il pari per prendersi il primato del girone. E con uno Yamal che sta salendo di condizione, non sembra un risultato impossibile.