L’Inter sotto di due gol ribalta il Napoli: Lautaro affonda Allegri nel recupero

L’Inter vince 3-2 contro il Napoli a San Siro, nel primo big match della terza giornata di Serie A. In attesa delle altre sfide, i nerazzurri si portano al primo posto in classifica. Seconda sconfitta consecutiva invece per la squadra di Allegri, che spreca un vantaggio di due gol. La squadra di Chivu tiene più il possesso e si rende pericolosa all’inizio con Diouf. Col passare dei minuti cala l’Inter e il Napoli viene fuori, creando due buone opportunità con Anguissa. Allo scadere, arriva la migliore occasione del primo tempo, la punizione di Dimarco finisce sulla traversa. Nella ripresa si accende il match il Napoli segna due gol in tre minuti con Politano (50’) e Hojlund (53’). L’Inter accorcia le distanze con Lautaro Martinez, che trova il primo gol del campionato. Poi sale in cattedra Thuram, prima colpisce il palo (73’) poi trova il pari (82’). Succede di tutto nel finale con clamorose occasioni da entrambe le parti. Decide la zampata di Lautaro Martinez, che completa una rimonta incredibile.

La partita

Subito occasione Inter. Al 2’ Diouf raccoglie al limite dell’area e centra l’angolino. Si distende Meret e mette in corner. Risponde subito il Napoli al 5’ con una doppia occasione. Martinez dice no prima ad Anguissa poi si ripete sulla respinta di Politano. Sono i nerazzurri a fare la partita, pressando in maniera insistita ma la manovra non trova sbocchi contro la difesa del Napoli ben schierata. Sono gli azzurri ad avere una grande occasione di nuovo con Anguissa, che si inserisce e tutto solo in area calcia sull’esterno della rete. Negli ultimi minuti della prima frazione si accende la partita. Sugli sviluppi di un corner, da buona posizione Hojlund calcia troppo debolmente. L’Inter risponde con Lautaro, risponde Meret. All’ultimo giro di orologi una punizione di Dimarco si infrange sulla traversa.

Subito un cambio per Chivu, entrano Jones e Thuram per Susic ed Esposito. Al 48’ l’Inter si lamenta per un fallo di mano in area non sanzionato da Sozza. Sull’azione successiva passa il Napoli. Barella perde un brutto pallone in area, il pallone finisce a Politano, che prima calcia su Martinez poi al secondo tentativo mette in rete. La reazione dei nerazzurri è immediata, sul gran tiro di Zielinski si supera Meret. Il Napoli è spietato e trova il raddoppio al 53’ con un bel diagonale di Hojlund. La partita si infiamma, bella apertura di Zielinski, Dimarco mette in mezzo per Lautaro, che accorcia le distanze. Poco dopo sempre su servizio di Dimarco il capitano nerazzurro non trova la deviazione vincente. I nuovi cambi portano nuova linfa all’Inter. Va prima vicino al gol Thuram, il suo colpo di testa si infrange sul palo poi all’82’ trova il 2-2. Negli ultimi minuti fioccano le occasioni. Sbaglia prima Thuram con la porta davanti. Poi subito dopo prima Neres poi Anguissa mancano due palle gol clamorose. Al 92’ ancora Lautaro è il più lesto a mettere in rete, mandando in paradiso San Siro. Grande rammarico in casa Napoli, per un doppio vantaggio mal gestito.

Il tabellino

INTER (3-5-2) - J.Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni (79’ Bonny); Diouf, Barella, Sucic (46’ Jones), Zielinski (71’ Calhanoglu), Dimarco (72’ Carlos Augusto); Lautaro, Pio Esposito (46’ Thuram). Allenatore: Cristian Chivu

NAPOLI (4-3-3) - Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, Vergara (62’ De Bruyne); Politano (62’ Neres), Hojlund (72’ Lucca), Alisson Santos (80’ Badiashile). Allenatore: Massimiliano Allegri

Marcatori: Politano (N) 50’, Hojlund (N) 53’, Lautaro (I) 56’ e 92’, Thuram (I) 82’

Ammoniti: Vergara (N), Lautaro (I)

Arbitro: Simone Sozza (Seregno)