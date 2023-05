​Napoli, vietato indossare le maglie dello scudetto: ecco perché

Si chiamano "Face Game" e le abbiamo viste per la prima volta durante le celebrazioni dello scudetto del Napoli alla fine della gara contro la Fiorentina di domenica scorsa. Prezzo di mercato 150 euro l'una, si tratta di magliette personalizzate per ciascuno dei calciatori della società partenopea con quattro immagini, alcune più grandi altre meno, più l'autografo stilizzato del protagonista in questione. Questa edizione speciale, però, non potrà essere utilizzata né in campionato e nemmeno per la prossima stagione di Champions League.

Il no della Lega Calcio

Nonostante le pressioni di De Laurentiis che ha cercato in tutti i modi di ottenere l'autorizzazione per far indossare, sul campo, le magliette celebrative, ha ricevuto il no secco da parte della Lega Calcio. La questione, ovviamente, non è personale ma regolamentare. " Tutti i calciatori di movimento devono utilizzare divise da gioco identiche tra loro fatta eccezione per il diverso nome e numero del tesserato ", si legge sul regolamento. Ecco perché, trattandosi di completi tutti diversi, non li vedremo mai all'azione durante una gara regolamentare ma soltanto per i festeggiamenti e, chi lo sa, magari nelle amichevoli estive pre-campionato.

Il "no" della Uefa

Sulla stessa linea anche la Uefa il cui regoalmento parla chiaro. "Il motivo delle casacche deve essere non pittorico, per esempio non può contenere immagini, illustrazioni o altri simboli '', in pratica tutto l'opposto delle maglie in questione già a ruba tra tutti i tifosi partenopei. Come ricorda Repubblica, una mini deroga ci fu soltanto quando si decise di ricordare Diego Armando Maradona in occasione della sua morte ma in quel caso c'era soltanto il volto del fuoriclasse in tutte le magliette che, quindi, risultavano uguali. Stavolta, ogni calciatore ha una diversa personalizzazione che non si sposa con i regolamenti in vigore.

36 maglie diverse

Come ha twittato The Shirt Union, con le maglie celebrative il Napoli conta ben 36 diverse divise di gioco per la stagione 2022-2023, un numero record che si aggiunge alle classiche maglie utilizzate per le gare di campionato. Già lo scorso anno la società partenopea aveva presentato 12 diverse magliette grazie alla possibilità di un'autoproduzione senza particolari vincoli così da dare la possibiltà ai collezionisti di scegliere e acquistare le preferite. Tra quelle celebrative del terzo scudetto, neanche a dirlo, è andata sold-out in pochissime ore quella dell'attaccante del gol scudetto di Udine, Victor Osimhen, idolo della tifoseria e rappresentato ormai in decine di gadget e statuette con l'immancabile mascherina nera sul volto.