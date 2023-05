Il Napoli Campione fa festa al Maradona: un rigore di Osimhen stende la Fiorentina

Il Napoli supera 1-0 la Fiorentina nella prima partita da Campione d'Italia grazie ad un rigore di Osimhen. L'aria di festa (guarda la gallery) si respira già fuori dallo stadio Maradona prima del match dove si sono radunati migliaia di tifosi che non potranno entrare allo stadio. All'interno invece ecco le coreografie dello scudetto: cartoncini bianchi e azzurri in Curva B. Cartoncini anche in Curva A ma a formare un enorme tricolore con il numero 3 al centro.

Ospite d'eccezione per la partita, Diego Simeone accolto dal presidente Aurelio De Laurentiis. A bordo campo segue la partita il regista Paolo Sorrentino, grande tifoso azzurro ma sugli spalti non mancano altri tifosi vip come il rapper Clementino e l'attore Alessandro Siani. La squadra di Spalletti è accolta in campo dal "Pasillo de honor" concesso dalla Fiorentina e dal coro assordante "i campioni dell'Italia siamo noi".

Nel primo tempo gli azzurri faticano a creare trame di gioco interessanti, a causa anche dell'ampio turnover. Meglio la Fiorentina, pericolosa un paio di volte con Jovic. Nella ripresa gli azzurri falliscono un rigore con Victor Osimhen (conclusione poco angolata respinta da Terracciano). L'attaccante nigeriano si rifa ad un quarto d'ora dalla fine sempre dal dischetto. Quanto basta per vincere la prima partita da Campioni d'Italia. Poi può cominciare la festa, che durerà ancora a lungo.

La partita

Ampio turnover per Spalletti. In porta gioca Gollini, i centrali sono Ostigard e Kim, i terzini Di Lorenzo e Olivera. In regia spazio a Demme, ai suoi lati Anguissa ed Elmas. In avanti l'inamovibile Osimhen è affiancato da Lozano e Raspadori.

Tanti cambi anche per Italiano. In difesa gli esterni sono Dodò e Terzic, coppia centrale Milenkovic-Igor, tra i pali Terracciano. In mediana spazio a Duncan e Amrabat. Il centravanti è Jovic, alle sue spalle agiranno N.Gonzalez, Bonaventura e Sottil.

Primo tempo

Il primo squillo è viola. Al 5' recupero di Amrabat che innesca la ripartenza di Terzic. L'esterno viola effettua un cross perfetto per la testa di Jovic ma il pallone termina di poco sopra la traversa. Lo stesso copione si ripete al 15', traversone dalla sinistra di Terzic per la testa del centravanti viola. La sua incornata viene salvata da un grande intervento di Gollini. Al 18' ancora Jovic protagonista. Leggerezza di Ostigard che si fa rubare il pallone dal serbo, abile a calciare in porta. Ma ancora una volta Gollini respinge bene. Gli azzurri faticano a fare gioco mentre i viola riescono a proporre una manovra più fluida. Al 34' si fa vedere il Napoli. Conclusione al volo da parte di Di Lorenzo ma il pallone viene controllato da Terracciano che non ha problemi a bloccare a terra. Al 42' Elmas vede il corridoio per Osimhen che supera Igor e calcia di prima intenzione cogliendo però soltanto l'esterno della rete. Sul finire del primo tempo si infortuna Lozano, al suo posto entra Kvaratskhelia.

Secondo tempo

Spalletti prova a dare una scossa e manda in campo Zielinski e Lobotka, fuori Elmase e Demme. Al 48' Recupero vincente di Lobotka su Amrabat che lo strattona e lo atterra in area. Marchetti non ha dubbi e assegna il rigore. Sul dischetto si presenta Osimhen, la sua conclusione è poco angolata, respinge Terracciano. Al 62' combinazione fra Olivera e Kvaratskhelia con il primo che guadagna il fondo e va al cross verso il centro dell'area. Suggerimento impreciso per Osimhen che non ci arriva per un soffio. Al 74' finte di Kvaratskhelia in area di rigore con Nico Gonzalez che lo atterra. Marchetti assegna la massima punizione per i padroni di casa. Sul dischetto Osimhen sceglie lo stesso angolo e stavolta porta in vantaggio gli azzurri. All'81' discesa sulla destra di Venuti con un cross a rimorchio per Nico Gonzalez che apre troppo il piattone e mette sul fondo. All'87' i viola sprecano un'altra grande occasione Lobotka perde palla favorendo il recupero dei viola che arrivano al tiro con l'ivoriano. Pallone che termina alto sopra la traversa. Finisce così Napoli batte Fiorentina 1-0.

Il tabellino

NAPOLI (4-3-3) - Gollini; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Olivera; Anguissa, Demme (46' Lobotka), Elmas (83' Zerbin); Lozano (45' Kvaratskhelia), Osimhen (78' Simeone), Raspadori (46' Zielinski). A dispozione: Marfella, Meret, Bereszynski, Juan Jesus, Zedadka, Ndombélé, Gaetano, Politano. Allenatore: Luciano Spalletti

FIORENTINA (4-2-3-1) - Terracciano; Dodò (46' Venuti), Milenkovic, Igor, Terzic; Amrabat (76' Kouamé), Duncan (67' Mandragora); N.Gonzalez, Bonaventura (67' Castrovilli), Sottil (76' Saponara); Jovic. A disposizione: Vannucchi, Cerofolini, Venuti, Ranieri, Biraghi, Bianco, Mandragora, Ikoné, Barak, Brekalo. Allenatore: Vincenzo Italiano

Marcatori: Osimhen (N) rigore 74'

Ammoniti: -

Note: Osimhen (N) ha fallito un rigore al 48'

Arbitro: Matteo Marchetti (Ostia Lido)